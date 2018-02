Coppa Italia, Juventus - Atalanta: i convocati e la probabile formazione per i bianconeri

Dopo il rinvio del match di campionato tra Juventus e Atalanta della scorsa domenica, sarà la volta della seconda sfida tra le due formazioni, quella valida per la Coppa Italia. I bianconeri hanno ottenuto l'1-0 nella gara di andata e cercheranno di puntare alla finale anche quest'anno, provando a ottenere un risultato positivo domani. D'altra parte la squadra di Gasperini non sottovaluta gli avversari, detentori della Coppa e protagonisti anche quest'anno di un emozionante campionato.

Poco fa, dopo la seduta pomeridiana nel centro di allenamento di Vinovo, Max Allegri ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la sfida di Coppa di domani pomeriggio. I giocatori sono 19.

1 Buffon; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 8 Marchisio; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 21 Howedes; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro

Lista che non cambia molto rispetto a quella stilata per la gara di campionato. Rientra solamente Khedira nell'elenco dei centrocampisti ma rimangono out ancora Gonzalo Higuain e Bernardeschi. Le condizioni dei due attaccanti hanno preoccupato non poco ogni tifoso bianconero, ma bisogna attendere ulteriori chiarimenti per capire con esattezza la situazione fisica dei due. Intanto Cuadrado e De Sciglio rimangono fuori mentre Dybala e Howedes continuano a essere presenti tra i convocati.

Da qui si può estrapolare un probabile 11 che Allegri potrebbe utilizzare nel match di domani:



Come pre-annunciato in conferenza stampa, Allegri darà spazio a Buffon tra i pali. Rugani e Chiellini centrali di difesa, con Asamoah e Lichtsteiner terzini. A centrocampo Pjanic, Matuidi e con molta probabilità dal primo minuto ci sarà anche Marchisio. Capitolo attacco, Mandzuckic farà da vice-Higuain e sarà accompagnato da Alex Sandro e Douglas Costa sulle fasce. Così facendo, il tecnico livornese non dovrebbe discostarsi più di tanto dalla formazione ufficiale annunciata Domenica per la gara di campionato.