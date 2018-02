Verso Juve-Atalanta - Allegri recupera Higuain. Dybala potrebbe partire dal 1'.

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium l'Atalanta per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno guadagnato qualche giorno di riposo in più dopo il rinvio della sfida di campionato di domenica a causa di una bufera di neve. I detentori della coppa dovranno difendere lo 0-1 conquistato all'andata a Bergamo, in modo da approdare in finale per la quarta volta consecutiva nelle ultime quattro edizioni.

Il tecnico dei campioni d'Italia, Massimiliano Allegri, presenta la gara in conferenza stampa dicendo: ​"E' un obiettivo importante. Nell'era moderna non c'è mai stata una squadra che ha vinto quattro volte di fila la coppa nazionale e noi abbiamo la possibilità di farlo assieme al Bayern ed al Barça. Domani abbiamo l'obiettivo chiaro di andare in finale. Troveremo un'Atalanta tosta che ha voglia di rifarsi dell'uscita immeritata in Europa e hanno la chance di arrivare in finale, che non gli capita ogni anno. Il risultato dell'andata non conta perché dà pochi vantaggi. Domani bisogna fare gol."

Mister Allegri in conferenza stampa. Foto: Twitter JuventusFC

Il livornese, inoltre, spiega la condizione della squadra in vista della gara odierna ed afferma: ​"L'unico recuperabile per la panchina è Higuain. Fuori Cuadrado, Desci e Berna, gli altri a disposizione." Dunque il Pipita ​ritorna a disposizione del proprio mister dopo la botta alla caviglia subita durante il derby col Torino di qualche giorno fa. Oggi pomeriggio, la Juve dovrebbe scendere in campo col consueto 4-3-3 con Szczesny in porta e difesa a quattro composta da Lichtsteiner, Benatia, Chiellini e Asamoah. A centrocampo dovrebbero essere impiegati Sturaro al posto di Matuidi e Marchisio al posto di Khedira; il terzo sarà, invece, Pjanic. In attacco Higuain, come detto prima, dovrebbe ripartire dalla panchina insieme a Dybala ed Allegri potrebbe utilizzare Alex Sandro come ala sinistra insieme a Douglas Costa e Mandzukic.

Alejandro Gomez dovrebbe essere presente anche nella sfida di ritorno con i bianconeri. Foto: Twitter JuventusFC

Per quanto riguarda l'Atalanta, la sosta in campionato ha permesso di guadagnare nuove energie dopo le fatiche di Europa League contro il Borussia Dortmund. Gli orobici non hanno nessuna intenzione di snobbare la Coppa Italia, con l'intenzione di onorare la competizione allo stesso modo dell'Europa League. Per questo motivo, la squadra di Gian Piero Gasperini dovrebbe scendere in campo con la formazione-tipo, ad eccezione di Andrea Petagna, colpito da un problema muscolare. In sostituzione dell'ex Milan ci sarà probabilmente Cornelius, che non ha sfigurato le volte in cui è stato impiegato come sostituto. L'undici bergamasco dovrebbe essere un 3-4-1-2 con Berisha in porta e, davanti a lui, il trio difensivo composto da Caldara, Toloi e Masiello. A centrocampo ci saranno De Roon e Freuler mentre Hateboer e Spinazzola avranno il compito di retrocedere in fase di ripiegamento. In attacco sarà sicura la presenza del ​Papu ​Gomez che verrà affiancato ad uno tra Ilicic e Cornelius; dietro le punte verrà utilizzato Bryan Cristante.