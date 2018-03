Juventus, Higuaìn fuori dalla lista dei convocati

Niente da fare per Gonzalo Higuaìn, che resta fuori dalla lista dei 20 convocati della Juventus per la trasferta in casa della Lazio e sarà dunque uno degli assenti eccellenti. Massimiliano Allegri farà le prove generali in vista del ritorno degli ottavi di Champions League di mercoledì prossimo contro il Tottenham, quando a Wembley si ripartirà dal 2-2 dell’Allianz Stadium. Presente Paulo Dybala – e titolare, come confermato dal tecnico in conferenza stampa -, alla caccia di minutaggio per farsi trovare pronto a ogni evenienza con gli Spurs, così come Matuidi, autore di una buona prestazione dal punto di vista fisico nei 90’ in Coppa Italia contro l’Atalanta dopo lo stop di quasi un mese. Ancora out ovviamente i lungodegenti Bernardeschi, Cuadrado e De Sciglio.

Per quanto riguarda la formazione, Allegri cercherà di mettere in campo a grandi linee gli undici che lotteranno a Wembley per conquistarsi l’accesso ai quarti di finale di Champions, con la speranza però di recuperare Higuaìn: per questo contro i biancocelesti la punta sarà ancora Mario Mandzukic, con Dybala da una parte e Douglas Costa dall’altra – con la possibilità per il croato di alternarsi con la Joya al centro del tridente offensivo. A centrocampo sicuro del posto il match winner di mercoledì Miralem Pjanic, mentre ai suoi fianchi molto probabilmente si testerà la linea titolare con Khedira – al rientro dopo la panchina in Coppa Italia – e Matuidi, ma attenzione ad una possibile chance per uno fra Marchisio e Sturaro. In difesa poi, davanti a Gigi Buffon, la linea a quattro vedrà di nuovo fra i suoi componenti Alex Sandro dopo le ultime prove da membro del tridente d’attacco -, mentre al centro Barzagli e Rugani sono pronti a dare un turno di riposo ad uno fra Benatia e Chiellini, in un reparto completato da Lichtsteiner.

La lista completa

1 Buffon

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

8 Marchisio

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

17 Mandzukic

21 Howedes

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

27 Sturaro

30 Bentancur

32 Del Favero