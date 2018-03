Juventus, Allegri sfida la Lazio: "Dybala titolare. Higuain non ci sarà. Dovremo stare attenti"

Archiviata la conquista della quarta finale consecutiva di Coppa Italia grazie alla vittoria per 1-0 contro il Torino, la Juventus e Massimiliano Allegri devono tornare a concentrarsi sul campionato. Domani alle ore 18 la Lazio attende i campioni d'Italia allo Stadio Olimpico per una partita fondamentale nella rincorsa bianconera al primo posto ed al Napoli. I bianconeri affronteranno la bestia nera della loro stagione e dovranno uscire dalla capitale con un risultato positivo per non perdere ulteriore terreno dalla capolista, ma dovranno farlo senza Gonzalo Higuain: "Domani non ci sarà. Oggi ha fatto un po' di allenamento, a Londra mancano cinque giorni. Bisogna essere fiduciosi e ottimisti. E' dolorante ora, prima di Londra c'è domani che è difficile e bisogna venir fuori con un risultato positivo".

Come detto, la Juventus affronterà la Lazio, squadra che la ha battuta entrambe le volte in cui si sono incontrati in questa stagione: "Ci vorrà partecipazione da parte di tutti . Loro son cresciuti molto, Inzaghi ha fatto un grande lavoro. E' una squadra con fisico e tecnica, giocarci contro è sempre difficile perché concedono poco e son bravi anche sulle palle inattiva. Poi se si va a vedere i precedenti siam stati un po' polli, abbiamo perso all'ultimo minuto in Supercoppa e in campionato abbiamo preso due gol in sei minuti a squadra schierata". Nella sfida di domani potrebbero avere una certa influenza anche i supplementari giocati contro il Milana, ma Allegri diffida: "I 120' non conteranno perché la partita da tanti stimoli ed è importante per tutti. Domani si scontrano le prime sei e quindi è una giornata bella. Noi ne abbiamo giocato 30 meno ma di grande intensità. Sarà una partita difficile, dove l'attenzione e il dettaglio faranno la differenza".

Fuori Higuain, domani ci sarà Dybala, finalmente titolare dopo l'infortunio: "Domani gioca. Se non si sente male oggi, sta bene, altrimenti non avrebbe giocato. In questo sistema è più adatto a fare il centravanti". Assieme a lui ci saranno anche Matuidi e Buffon, mentre Chiellini potrebbe riposare: "Si, potrebbe aver un turno di riposo. Difensori ne abbiamo in abbondanza".

Nella serata di ieri, Marotta, ha parlato di Allegri e di come non lo veda lontano da Torino. Il tecnico livornese gli fa da eco: "Ho un contratto fino al 2020 e sto bene qua. Non vedo motivi per andare via, a meno che da qui alla fine dell'anno succeda una catastrofe".

Nella sfida scudetto il Napoli ha la miglior difesa, fatto decisivo secondo il livornese, mentre gli impegni infrasettimanali non preoccupano Allegri: "Noi intanto dobbiamo andare avanti in Champions. Poi c'è il recupero tra Udinese e Spal, ma l'importante è recuperare tutti: Cuadrado è vicino, De Sciglio migliora, Higuain è vicinissimo. Ho una rosa al completo che posso gestire in questo tipo di partite. Cuadrado sta lavorando a buona intensità, credo che tra poco tornerà con la squadra. Spero di riavere il più presto possibile anche Bernardeschi. Quest'anno abbiamo sei davanti e si son fermati tutti, l'anno scorso ne avevamo quattro e nessuno si è mai preso un raffreddore. Se non c'è uno metteremo qualcun altro".