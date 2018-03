Lazio - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Lazio-Juventus, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Luca Banti (sez. di Livorno).

QUI LAZIO

I biancocelesti sono in piena lotta per accedere alla prossima Champions League: nell'ultimo turno è arrivato lo 0-3 sul campo del Sassuolo che gli ha permesso di portarsi, in tal senso, al quarto posto, superando gli odiati concittadini giallorossi. Oggi uno snodo fondamentale.

Fare punti contro i campioni d'Italia non sarà semplice, specie considerando che in settimana è arrivata la cocente eliminazione dalla Coppa Italia, dopo 120 minuti di gioco, soltanto ai rigori, in favore del Milan. Anche la stanchezza fisica giocherà un ruolo importante in questo duello.

In conferenza stampa, l'allenatore Inzaghi non ha comunque cercato alibi, ritenendo che le energie per una partita del genere si ritrovino da sole. Chissà che allora le Aquile, più che a livello fisico, abbiano bisogno di un sostegno dal punto di vista mentale, dopo la batosta tattica inflittagli dai rossoneri in settimana.

Simone Inzaghi confermerà in ogni caso il proprio 3-5-1-1, con Luis Alberto favorito su Felipe Anderson per il ruolo alle spalle di Immobile. Andando a ritroso non c'è Marusic, squalificato: ci sono dunque Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (di cui si è parlato in settimana in chiave mercato) e Lulic. Bastos più del grande ex Caçeres per comporre il trio con De Vrij e Radu; Strakosha è il portiere.

QUI JUVENTUS

I bianconeri non hanno mollato un centimetro nemmeno nella Coppa nazionale in settimana, liquidando la pratica Atalanta per 1-0 dopo il rinvio della medesima partita che si sarebbe dovuta svolgere domenica per il campionato, ma che verrà recuperata il prossimo 14 marzo alle ore 18.

Calendario fittissimo per la Vecchia Signora dunque: sei partite nei prossimi diciotto giorni, con l'impegno europeo del Tottenham che incombe in settimana, così come la controparte dovrà scendere in campo in Europa League. E i tanti assenti rispetto alla lista dei convocati di oggi non aiutano...

I soliti noti li conosciamo: De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e Higuain, per cui si è deciso di preservare nonostante i miglioramenti mostrati in settimana. La novità è l'assenza di Mario Mandzukic, che partirà dalla panchina a causa di una piccola noia muscolare: Allegri ieri aveva annunciato il rientro di Dybala, fortunatamente...

Proprio Max Allegri dovrebbe confermare il solito 4-3-3, con Alex Sandro sempre più stabilmente in posizione di ala, Dybala punta e Douglas Costa a destra. A centrocampo spazio ai titolari: Khedira, Pjanic e Matuidi. Riposa Chiellini in difesa, giocano Lichtsteiner (ex Lazio), Barzagli, Benatia e Asamoah. In porta confermato Buffon.

CURIOSITÀ

Le Aquile sono la bestia nera di Madama in questa stagione, avendole rifilato ben due sconfitte: la prima, ad agosto, in Supercoppa, col gol decisivo di Murgia nel finale per il 3-2; la seconda, in campionato, firmata dalla doppietta di Immobile a ribaltare l'iniziale vantaggio di Douglas Costa e sentenziare l'1-2 allo Stadium.