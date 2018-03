Verso Lazio-Juve - Higuain assente nella lista convocati. Dybala torna titolare

Mancano poche ore all'attesissimo scontro dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, secondo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. La sfida tra biancocelesti e bianconeri sarà una delle partite di cartello della giornata odierna, insieme a Napoli-Roma e Milan-Inter, con i primi in lizza per un posto nella prossima Champions League mentre i secondi sono alla ricerca del settimo scudetto consecutivo.

La Juve, a differenza degli avversari, è riuscita in settimana ad accedere alla finale di Coppa Italia liquidando l'Atalanta con un doppio 1-0 tra andata e ritorno. Per ​Madama, ​dunque, si tratta del primo obiettivo stagionale realizzatosi; oggi pomeriggio sarà importante conquistare i tre punti al fine di rimanere sulla scia del Napoli capolista, che ora dista di ben quattro lunghezze ma con una gara in più. Infine, mercoledì prossimo ci sarà l'attesissima trasferta di Londra contro il Tottenham, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Un periodo delicato per i vice-campioni d'Europa, i quali vogliono giocarsi fino all'ultimo minuto tutte e tre le competizioni.

Il tecnico Massimiliano Allegri presenta così la sfida con i capitolini, facendo anche un annuncio importante: ​"Domani non ci sarà Higuain. Oggi ha fatto un po' di allenamento, a Londra mancano cinque giorni. Bisogna essere fiduciosi e ottimisti. Prima di Londra c'è la Lazio, che è difficile e bisogna venir fuori con un risultato positivo." La Lazio si è rivelata essere la bestia nera dei bianconeri di questa stagione, avendo vinto entrambi i precedenti: ​"Ci vorrà partecipazione da parte di tutti. Loro son cresciuti molto, Inzaghi ha fatto un buon lavoro. E' una squadra con fisico e tecnica, giocarci contro è sempre difficile perché concedono poco e sono anche bravi sulle palle inattive. Poi se si va a vedere i precedenti siamo stati un po' polli, abbiamo perso all'ultimo minuto in Supercoppa e in campionato abbiamo preso due gol in sei minuti a squadra schierata." L'ex allenatore del Milan, inoltre, diffida sulla stanchezza degli avversari dopo le fatiche di Coppa e dice: ​"I 120' non contano perché la partita dà stimoli ed è importante per tutti. Domani si scontrano le prime sei ed è quindi una bella giornata. Noi ne abbiamo giocato 30 in meno ma con grande intensità. Sarà una partita difficile, dove l'attenzione e il dettaglio faranno la differenza."

Mister Allegri in conferenza stampa. Foto: Twitter JuventusFC

​Dunque per la trasferta dell'Olimpico non ci sarà Gonzalo Higuain ma sarà presente Paulo Dybala, che ritornerà a vestire una maglia da titolare. Come ben si sa, la Juventus sta vivendo un delicato momento con una rosa decimata dagli infortuni, soprattutto in attacco. Infatti al momento sono disponibili solamente la Joya ​e Douglas Costa, mentre Mario Mandzukic partirà dalla panchina a causa di un fastidio muscolare. Al riguardo Allegri dice: ​"Noi dobbiamo andare avanti in Champions. Poi c'è il recupero tra Udinese e Spal, ma l'importante è recuperare tutti: Cuadrado è vicino, De Sciglio migliora, Higuain è vicinissimo. Ho una rosa al completo che posso gestire in questo tipo di partite. Cuadrado sta lavorando a buona intensità, credo che tra poco tornerà con la squadra. Spero di riavere il più presto possibile anche Bernardeschi. Quest'anno abbiamo sei davanti e si son fermati tutti, l'anno scorso ne avevamo quattro e nessuno si è preso mai un raffreddore. Se non ci sarà uno metteremo qualcun altro."

Dybala in azione contro la Lazio. Foto: Twitter JuventusFC

​​La formazione con la quale scenderanno in campo gli ospiti sarà il 4-3-3 con Gianluigi Buffon che torna dall'inizio. In difesa riposerà molto probabilmente Giorgio Chiellini ed al suo posto giocherà Andrea Barzagli. La corsia di sinistra verrà ricoperta nuovamente da Kwadwo Asamoah poiché Alex Sandro continuerà a giocare da ala sinistra a causa delle numerose assenze in attacco. A completare il tridente offensivo ci saranno Douglas Costa e Dybala, con l'argentino che sarà posizionato come prima punta. A centrocampo verranno schierati i titolari, ovvero Matuidi, Pjanic e Khedira anche se potrebbero avere spazio anche uno tra Claudio Marchisio e Stefano Sturaro.