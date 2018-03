Serie A, Juventus - Atalanta: i convocati e la probabile formazione dei bianconeri

La Juventus questo pomeriggio andrà in scena all'Allianz Stadium per la gara con l'Atalanta di Gasperini. Massimiliano Allegri vuole ottenere la vittoria, per continuare ad aumentare il distacco dal Napoli che negli ultimi due turni di Serie A ha incassato solo 1 punto, contro Roma e Inter. "Siamo in testa da poco, dobbiamo essere bravi a non mollare l'osso ed essere attenti, perchè il Napoli è li. Pensiamo intanto a quello che succederà domani. L'Atalanta ci impegna molto, fisicamente e tecnicamente". Queste le parole dell'ex tecnico del Milan che sa bene quanto non si debba sottovalutare l'avversario, specie con una situazione in classifica così delicata.

Dopo l'ultima seduta a Vinovo, Allegri ha reso ufficiale la lista dei 22 calciatori che saranno presenti con lui all'Allianz Stadium.

1 Buffon; 2 De Sciglio; 3 Chiellini; 4 Benatia; 5 Pjanic; 6 Khedira; 8 Marchisio; 9 Higuain; 10 Dybala; 11 Douglas Costa; 12 Alex Sandro; 14 Matuidi; 15 Barzagli; 16 Pinsoglio; 17 Mandzukic; 22 Asamoah; 23 Szczesny; 24 Rugani; 26 Lichtsteiner; 27 Sturaro; 30 Bentancur; 32 Del Favero.

JuventusTwitter

Indisponibili dunque i soliti due Juan Cuadrado e Bernardeschi, a cui si aggiunge di nuovo Benedikt Howedes. Il centrale tedesco è rimasto fuori a causa di affaticamento agli adduttori della coscia destra manifestatosi dopo l’allenamento di lunedì. Per i due attaccanti invece i tempi di recupero sono più lunghi, ma le condizioni fisiche sono tuttavia ancora da monitorare.

Da questa lista si può iniziare a sviluppare una probabile formazione che Allegri potrebbe schierare.

Su un 4-3-3 in porta ci sarà Buffon seguito in difesa probabilmente da Rugani e da uno tra Benatia e Barzagli. Chiellini potrebbe non scendere in campo dal primo minuto visto un affaticamento dell'ultimo minuto. A centrocampo ormai dovrebbe essere titolare il trio Khedira - Pjanic - Matuidi che sarà alle spalle dall'altro tridente che fino ad ora sta regalando numerose gioie a ogni tifoso bianconero. Dybala e Douglas Costa giocheranno dal primo minuto ma il dubbio è tra Mandzukic e Higuain, nel ruolo di punta centrale.