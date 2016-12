Lazio, Lotito: "È un successo aver riportato i tifosi allo stadio"

Claudio Lotito, europacalcio.com

La Lazio di Claudio Lotito sta vivendo una prima parte di stagione molto positiva, con la squadra nelle zone alte della classifica grazie al lavoro di Simone Inzaghi con un altro rosa giovane e di talento. Il presidente biancoceleste ha parlato in occasione della cena di Natale del club, sottolineando anche il ritrovato feeling fra i tifosi e la squadra, elemento mancato nelle ultime annate.

Così Lotito: "Insieme si vince, uniti si vince. Noi una piccola vittoria l’abbiamo già conquistata: quella di aver riportato la gente allo stadio. Questo è un merito della squadra che attraverso le proprie prestazioni, quella voglia che dimostra in campo con atteggiamento determinato, volitivo, con spirito di sacrificio e anche con molta umiltà diventa un elemento di captatio benevolentiae nei confronti dei tifosi: i tifosi oggi sono orgogliosi della propria squadra del cuore. Ho tante manifestazioni di consenso nei confronti della squadra da parte dei miei colleghi da parte delle istituzioni sportive perchèé vedono una squadra che ha qualcosa di diverso. Al di là delle qualità tecniche che sono innegabili, c’è un qualcosa che alimenta uno spirito all’interno del gruppo che può portare a dei risultati incredibili."

Dalla società al campo, anche Marco Parolo fa sentire l'amore propria voce alla vigilia delle ultime gare prima della fine del 2016: "Mancano ancora due partite, ma se mi avessero detto che alla cena di Natale avremmo avuto questo sorriso lo avrei visto come un sogno. Già nel primo mese avevo intuito che quest'anno le cose sarebbero andate bene, adesso dobbiamo mettere da parte tutto, prendere le cose positivo e giocarcela contro tutti. Non abbiamo mai subito un avversario, dobbiamo essere fiduciosi. Inzaghi? È stato il primo a crederci e ci ha trasmesso la voglia di vincere e l'entusiasmo. In allenamento si lavora tanto, a ritmi alti, e per questo riusciamo a fare grandi prestazioni."