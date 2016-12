Google Plus

Lazio - Fiorentina, le formazioni ufficiali

Tutto pronto all'Olimpico, si accendono le luci su Lazio e Fiorentina. I biancocelesti cercano di mantenere il passo per le dirette concorrenti in zona Champions e sperano nel sorpasso sul Milan, mentre i viola devono rialzare la testa dopo il passo falso a Genova in settimana.

Simone Inzaghi opta per il 3-5-2, sfruttando l'importante recupero di Bastos in difesa: l'ex Rostov fa reparto davanti a Marchetti con De Vrij e Radu, mentre Cataldi, Biglia e Milinkovic-Savic compongono la cerniera mediana dove manca Parolo. Larghi vanno Felipe Anderson e Lulic, mentre davanti Immobile e Keita cercheranno di sfondare il muro viola.

Lazio (3-5-2) - Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; Felipe Anderson, Cataldi, Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Keita. All. Inzaghi

Sousa compie scelte abbastanza obbligate in difesa, dove mancano Salcedo e Gonzalo Rodriguez: Tomovic e Olivera vanno sulle fasce, con De Maio e Astori centrali. In mediana Sanchez e Vecino devono supplire all'assenza di Borja Valero, mentre Tello, Ilicic e Bernardeschi supportano Kalinic.

Fiorentina (4-2-3-1) - Tatarusanu; Tomovic, De Maio, Astori, Olivera; Sanchez, Vecino; Tello, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa