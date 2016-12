Lazio, punto mercato. Piace Paloschi per sostituire Djordjevic, ai saluti il Tata Gonzalez

Alberto Paloschi, radiogoal24.it

La Lazio di Simone Inzaghi è già tornata in campo per preparare la ripresa del campionato, quando bisognerà continuare ad inseguire il sogno Europa, diventato un obiettivo concreto grazie ad una prima parte di stagione brillante. La società, però, non vuole stare a guardare sul mercato ed è pronta a provare ad accontentare le richieste di Simone Inzaghi, magari cedendo qualche giocatore in esubero.

E' il caso di Djordjevic, con l'attaccante che ha visto pochissimo il campo, scavalcato nelle gerarchie offensive da Ciro Immobile, titolare in avanti di questa Lazio. L'ex attaccante del Nantes ha mercato sia in Italia che in Francia, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi e un suo addio sembra davvero probabile. Per sostituirlo il nome individuato da allenatore e società è quello di Alberto Paloschi. Arrivato all'Atalanta la scorsa estate per 6 milioni di euro dallo Swansea, si è ritrovato presto in panchina nell'ingranaggio oliato di Gasperini, con al suo posto Petagna a fare coppia con il Papu Gomez. Una situazione che non può di sicuro fare felice il classe '90. Ecco che la Lazio, allora, senza più Djordjevic, potrebbe essere un'occasione per tornare quantomeno a giocarsela per un posto da titolare. L'idea potrebbe essere di far arrivare Paloschi a Roma lasciando a Bergamo a titolo definitivo Berisha. Le valutazioni dei due sono simili e allora l'operazione potrebbe davvero diventare realtà nei prossimi giorni.

Tata Gonzalez, vavel.com

Un altro giocatore decisamente ai margini di questa Lazio è il Tata Gonzalez che ha parlato della sua situazione direttamente dall'Uruguay: "La situazione nella Lazio mi ha penalizzato, così per un periodo sono rimasto fuori dalle convocazioni dell’Uruguay: per quanto so essere in competizione, in alcuni momenti è facile che altri prendano il tuo posto. Oggi sono alla ricerca di un’altra squadra dove poter giocare e permettere al maestro Tabarez di convocarmi." Su di lui sembrano esserci Crotone e Pescara, due squadre in una situazione di classifica difficile a cui l'esperienza di Gonzalez potrebbe tornare utile per andare a caccia dell'obiettivo salvezza. Attenzione anche ad un possibile ritorno in Uruguay, con Nacional e Defensor Sporting squadre del cuore del centrocampista.