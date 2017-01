Lazio, oggi la ripresa degli allenamenti ed intanto si guarda al mercato - getty images

Dopo le tre sedute di allenamento del 29, 30 e 31 dicembre (quella del 30 doppia ndr), la Lazio, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha riposato il giorno di Capodanno e tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi. Simone Inzaghi riavrà a disposizione i tre sudamericani (Biglia, Anderson e Wallace), anche se lo stesso Anderson non ci sarà contro il Crotone (squalifcato come Lulic). Invece, Keita sarà assente perché impegnato in Coppa d’Africa.

MERCATO

Domani inizia ufficialmente il mercato. In casa biancoceleste ci sono un paio di nodi da sciogliere. Per quanto riguarda il mercato in entrata, c'è un possibile interessamento per l’attaccante del Carpi, Kevin Lasagna. Il suo agente, in esclusiva a LazioPress.it, ha dichiarato: "Personalmente non ho sentito nessuno della Lazio. Non posso sapere se c’è stata una chiacchierata tra i due club. Stiamo parlando di una piazza importante e graditissima al giocatore".

Per il mercato in uscita, Milan e Juventus hanno messo gli occhi su Balde Keita. In particolare, secondo calciomercato.com, Massimiliano Mirabelli, futuro ds rossonero, ha già l'accordo con Roberto Calenda, agente del giovane senegalese. Le cifre? Il Milan è disposto ad investire oltre 20 milioni di euro. Inoltre, il dg bianconero Beppe Marotta ha messo gli occhi su un altro gioiello di Simone Inzaghi, ovvero Milinkovic-Savic. Per il momento Lotito non è intenzionato a venderlo, ma, nel caso, per il serbo comunque chiederà non meno di 25 milioni di euro.

Se dovesse partire Keita, Tare proverà a prendere un fuoriclasse internazionale, Anwar El Ghazi, classe 1995. Il direttore sportivo della Lazio ha incontrato Mendes (agente del giocatore ndr) a Dubai con cui ha parlato non solo di Wallace (che piace al Real Madrid) ma anche del belga ora all’Ajax e seguito con grande interesse anche dalla Roma.