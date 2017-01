Lazio, Inzaghi pronto a giocarsi la carta Luis Alberto contro il Crotone

La ripresa del campionato si avvicina sempre più ed a Formello la Lazio è impegnata nel preparare la sfida contro il Crotone, domenica 8 Gennaio alle ore 15:00. Il tecnico Simone Inzaghi, costretto a fare a meno di molti titolari, è orientato comunque a confermare il modulo di gioco consueto, il 4-3-3 con cui sta ottendo risultati più che sufficienti. L'allenatore ha testato in allenamento un tridente nuovo di zecca, con lo spagnolo Luis Alberto ed il giovanissimo Lombardi larghi a supportare l'attaccante centrale Immobile. C'è da sostituire Felipe Anderson (squalificato, per lui un giorno in più di vacanze in Brasile) e Keita Baldè, partito con il suo Senegal per la Coppa d'Africa. Sembra dunque fatto il terzetto offensivo della Lazio, l'unico che potrebbe insidiare la titolarità di Luis Alberto e Lombardi è Kishna, con l'olandese classe 1995 dato in ottima forma nelle ultime settimane.

Le attenzione maggiori sono state rivolte dal tecnico proprio nei confronti di Luis Alberto. L'ex Liverpool, finora vero e proprio oggetto misterioso (appena due apparizioni in maglia biancoceleste), è finito sotto la lente d'ingrandimento di Inzaghi, spronandolo a dare di più, ed essere maggiormente presente e cattivo. Potrebbe rivelarsi un'ottima chance per lo spagnolo, finalmente chiamato in causa e libero di provare a far emergere tutte le sue qualità, rimaste ben chiuse, sigillate, nel cassetto di casa sua. Tutto ciò è favorito anche dall'influenza che ha colpito Djordjevic, costretto a saltare gli ultimi allenamenti, ma anche dato per possibile partente, con destinazione Lione.

Anche a centrocampo la Lazio deve fronteggiare un problema non di poco conto. Il serbo Milinkovic-Savic, uno dei più in palla dell'intera rosa biancoceleste, convive con un fastidioso affaticamento muscolare che ne mette in dubbio la sua presenza contro i pitagorici. Se non dovesse recuperare, spazio a Cataldi, il quale affiancherà in mediana i titolarissimi Biglia e Parolo. Per quanto riguarda la difesa, invece, Inzaghi è orientato a puntare sulla coppia centrale de Vrij-Wallace, con Basta e Radu ad agire sulle corsie esterne. A difendere i pali ci sarà, ovviamente, l'intoccabile Marchetti.