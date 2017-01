Lazio: vicinissimo El Ghazi, si punta Ruben Neves. In uscita Hoedt e Djordjevic

El Ghazi esulta | www.forzaroma.info

Grandi manovre offensive in casa Lazio. Dopo un girone di andata spumeggiante e ricco di soddisfazioni da parte della sua squadra, infatti, tocca ora a Lotito muoversi, cercando di accaparrarsi talenti di spessore per tentare di conquistare in maniera decisa un posto nell'Europa che conta, quella Champions League cioè mancata l'anno scorso a causa dell'eliminazione nei turni preliminari da parte del Bayern Leverkusen. Sondato Muriel, che ha seccamente declinato affermando di voler restare alla Sampdoria almeno fino a fine stagione, le Aquile hanno dirottato verso il talentino Anwar El Ghazi, giovane esterno in forza all'Ajax ai ferri corti con il club olandese.

Prospetto interessante e di qualità, già esperto dei grandi palcoscenici nonostante la giovane età, El Ghazi andrebbe naturalmente a sostituire, sia per ruolo che per caratteristiche tecniche, Keita Balde, assente nei prossimi mesi a causa della Coppa d'Africa, competizione che terrà lontano il ragazzo per una buona fetta di stagione. In partenza, invece, Luis Alberto, ex Liverpool mai seriamente preso in considerazione da Simone Inzaghi. Il cartellino del giocatore, oscillante intorno ai 10 milioni, non spaventa Lotito, deciso sia ad assicurarsi un calciatore dal sicuro prospetto a prezzi non troppo cari. Per il giocatore ci sarebbe da vincere il derby con la Roma, anch'essa intenzionata a prelevare l'esterno dall'Ajax, anche se non sembrano esserci i presupposti per uno sgambetto da parte degli odiati cugini.

Nella zona mediana del campo, altro prospetto che interessa tanto il club biancoceleste è Ruben Neves, centrocampista del Porto seguito, come El Ghazi, dal potente procuratore Mendes. Vent'anni ancora da compiere e con un cartellino già importante, il Porto lo valuta quaranta milioni di euro, Neves sarebbe un sostituto perfetto di un Biglia tentato dalle sirene cinesi, essendo il portoghese un vero e proprio centrocampista basso da utilizzare in un centrocampo a tre, dal 4-3-3 al 4-3-2-1, che in un centrocampo a 2, tendenza tattica spesso adottata da Simone Inzaghi. Il costo proibitivo del cartellino, comunque, spaventa e non poco Lotito, deciso a strappare il giocatore alle grinfie delle inglesi sfruttando proprio la collaborazione con Mendes, che potrebbe far abbassare il prezzo del portoghese di almeno una ventina di milioni. Non pochi, considerando soprattutto l'oculatezza del patron laziale al momento di sborsare.

Sicuri partenti, invece, Hoedt e Djordjevic, potenziali pedine da utilizzare nella trattativa, poi sfumata, con la Sampdoria per Muriel. Sia l'attaccante che il difensore, infatti, non rientrano più nei piani di Simone Inzaghi e sono di fatto pronti a lasciare la Capitale. Tra i due, più mercato sembra logicamente avere l'attaccante, fortemente voluto dal Lione che sarebbe pronto a sborsare una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Naturali sostituti del serbo, Alberto Paloschi o Sebastien Haller, giovane attaccante francese divenuto ormai certezza dell'Utrecht, club con cui tanto sta facendo bene in questa stagione.