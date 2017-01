Serie A: Lazio - Crotone, all'Olimpico si incrociano Europa e salvezza

Serie A: Lazio - Crotone. Non impossibile per i biancocelesti, ma attenzione

Comincia con una partita tutto sommato agevole il 2017 calcistico della Lazio, impegnata all'Olimpico contro il fanalino di coda Crotone, costretto ad un inizio anno ben diverso da ciò che è stata la sua avventura in Serie A fino ad adesso.

Come arriva la Lazio. I biancocelesti sono in procinto di chiudere il girone d'andata nel gruppo delle contendenti alla Champions League, trovandosi al quarto posto con 34 punti, a quattro lunghezze dal Napoli di Sarri e dalla Roma di Spalletti. Dietro però c'è un foltissimo gruppo di inseguitori che arriva praticamente fino al settimo posto dell'Inter, con 30 punti, ma quasi tutta la classifica di Serie A sembra un unico gruppone all'inseguimento, in quanto nessuna squadra dal secondo al 16esimo posto dista più di 3 punti da quelle che la precedono o che la seguono. La squadra di Inzaghi ha prodotto un ottimo gioco dopo anni di magre soddisfazioni, c'è un meccanismo che funziona migliorando partita per partita, al punto che delle ultime 9 reti segnate solo una porta la firma di un attaccante, quella del rinato Keita contro la Fiorentina.

Come arriva il Crotone. I calabresi hanno concluso il 2016 da ultimi in classifica insieme al Pescara e necessitano di un grande avvio per riprendere in mano una Serie A che sembra sempre più sfuggente, anche se i soli 5 punti che separano la squadra di Nicola dalla zona salvezza rappresentano un bottino di punti assolutamente recuperabile. Servirà sicuramente qualcosa in più dei 9 punti conquistati fino ad ora, con sole 2 vittorie e 3 pareggi, a fronte di 12 sconfitte. Nell'ultima fase dello scorso anno c'era però stato un miglioramento che lascia ben sperare per questo 2017: il pari contro la Sampdoria e la vittoria nel match salvezza contro il Pescara hanno tolto il Crotone dal solitario ultimo posto e lo hanno rimesso nel gruppetto insieme all'Empoli, al Palermo e allo stesso Pescara.

I precedenti. La sfida è inedita, non ci sono precedenti tra le due squadre in Serie A, in B o in Coppa Italia. Il Crotone ha già giocato all'Olimpico contro la Roma, perdendo 4-0. L'ultima squadra calabrese ad aver giocato contro la Lazio è stata la Reggina, sconfitta 1-0 dal gol di Zarate che condannò i granata alla retrocessione.

Le formazioni. Solito 4-3-3 per Simone Inzaghi, che ha trovato con questo modulo la quadratura del cerchio. Mancano Felipe Anderson (squalificato) e Keita (impegnato in Coppa d'Africa) oltre a Lulic e Inzaghi dovrebbe correre ai ripari con Luis Alberto e il giovane Lombardi, che giocheranno a supporto di Immobile.

Crotone che deve fare a meno del proprio portiere titolare Cordaz, al suo posto Festa. A sinistra c'è Martella al posto di Mesbah, impegnato in coppa d'Africa, per il resto formazione tipo con Palladino esterno a sinistra e davanti Trotta e Falcinelli.