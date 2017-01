Lazio, per Filip Djordjevic siamo ai saluti

Filip Djordjevic con la maglia della Lazio, www.sport.sky.it

Mancano ancora gli ultimi dettagli, poi Filip Djordjevic saluterà la Lazio. È stato raggiunto un accordo di massima fra l’entourage del giocatore ed il Lione per un contratto triennale. Il serbo tornerebbe così in Ligue 1 dopo l’esperienza al Nantes dal 2008 al 2014. 192 presenze e 67 reti tra massima serie e Ligue 2.

Il trasferimento in Italia è avvenuto nell’estate del 2014 a parametro 0 e le statistiche riportate in Francia facevano presagire un contributo importante alla causa biancoceleste. Invece le prestazioni sono state deludenti: 68 presenze totali e 15 goal, tanta panchina e tanti problemi fisici che ne hanno frenato l’inserimento in squadra. Eppure l’inizio non è stato così male. Djordjevic si è sbloccato il 29 settembre a Palermo, realizzando una tripletta nello 0-4 finale. Altri due goal nei due turni successivi contro Sassuolo e Fiorentina, con la squadra al quarto posto in classifica.

Djordjevic esulta dopo uno dei tre goal al Palermo, www.gazzetta.it

Fino alla ventesima giornata, Lazio-Milan. Per Djordjevic un terribile infortunio, la frattura del malleolo, che ha costretto il ragazzo a guardare i compagni dalla tribuna fino quasi a fine stagione, quando è rientrato e ha contribuito alla vittoria esterna al San Paolo contro il Napoli per 4-2 nell’ultima giornata. Terzo posto finale e qualificazione in Champions League per la Lazio. La seconda stagione è stata molto altalenante, come quella di tutta la Lazio che ha concluso l’annata all’ottavo posto e lo score dell’attaccante è stato di 6 reti tra tutte le competizioni.

Nel campionato attuale, le scelte di Simone Inzaghi sono chiare: il titolare è Immobile e per Djordjevic non c’è spazio. Solo 2 presenze da titolare e qualche spezzone, così è necessario cambiare aria. La prima offerta del Lione si aggira attorno ai 5 milioni di euro, Lotito ne chiede 8, ma l’affare si farà, anche perché il serbo ha rifiutato ogni soluzione italiana – Pescara e Crotone ci hanno provato – non volendo scegliere una squadra con obiettivi inferiori a quelli laziali. I tifosi lo rimpiangeranno, non tanto per la sua assenza in zona goal, ma perché porterà lontano da Roma la splendida moglie Jovana.