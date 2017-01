Lazio - Crotone in diretta, Serie A 2016/2017 LIVE: vittoria preziosa, Immobile spinge la Lazio verso la vittoria!

Aggiorna il contenuto

Antonio Abate ringrazia i suoi appassionati lettori, dandogli appuntamento ai futuri appuntamenti targati Vavel Italia. Alla prossima!

Le Aquile, infatti, hanno spesso dovuto fare i conti con l'imprevedibile eccellente condizione di Festa. Una vittoria importantissima soprattutto per il morale, a conferma di una Lazio ormai definitivamente lanciata verso l'Europa che conta. Nulla da dire, invece, per il Crotone, che ha giocato al massimo, sfiorando la piccola impresa. Per la permanenza in Serie A, comunque, ci vuole altro. Migliore in campo per i padroni di casa, Immobile. Per gli ospiti in evidenza Immobile.

95' - FINISCE QUI! La Lazio vince una gara delicata e soffertissima, contro un Crotone molto arcigno! Prestazione molto convincente per i ragazzi di Inzaghi, forse un po' sciuponi in fase di costruzione ma comunque, c'è da dirlo, assolutamente sfortunati.

94' - Manca davvero poco, il Crotone tenta il disperato affondo, la Lazio controlla, con qualche difficoltà.

93' - La Lazio, con questa vittoria, confermerebbe il proprio stato di forma, tenendo lontane le inseguitrici e continuando a mettere pressione al Napoli.

92' - Rete meritatissima, per la Lazio, che ha cercato la rete con determinazione trovandola proprio con il suo uomo migliore.

90' - Saranno cinque, intanto, i minuti di recupero.

89' . Gol da attaccante puro per il bomber campano, che come un rapace anticipa Festa piazzando in rete il pallone! E' tornato Ciro, ma che svarione difensivo per Martella!

88' - CIROOOOOO IMMOBILEEEEEEE!!!!!! SI SBLOCCA DI RABBIA L'ATTACCANTE DELLA LAZIO!!!!!! UN GOL PESANTISSIMO!!!!!!

87' - Ancora Immobile! Questa volta murato dalla difesa avversaria, sugli sviluppi dell'azione manda a lato Milinkovic-Savic.

86' - Aumenta la frustrazione dei giocatori di Inzaghi, spesso costretti a smorzare l'esultanza a causa di una serie di sfortunati eventi, su tutti l'eccezionale stato di forma del portiere avversario Festa.

84' - ANCORA FESTA! Botta clamorosa di Immobile, che trova pronto il portiere del Crotone! Ma che sfortuna, per il bomber ex Siviglia e Dortmund!

82' - Le due formazioni hanno decisamente cambiato atteggiamento, passando ad un'attitudine più offensiva.

81' - La Lazio cambia modulo, schierandosi con il 3-4-2-1, modulo più offensivo e decisamente volto a sbloccare il match.

80' - Triplo cambio: nel Crotone entra Rosi per Trotta, nella Lazio dentro Cataldi e Rossi per Luis Alberto e Biglia.

79' - Tiro-cross pericolosissimo di Kishna! Idea improvvisa dell'ex Ajax che costringe Festa al corner! Ora la Lazio pressa! Sugli sviluppi del corner, tiro altissimo di Basta.

78' - Immobile prende palla in difesa e dà il via al contropiede laziale!

76' - Ammonito Rohden, ecco invece il cambio per la Lazio: dentro Kishna per Lombardi. Possibile 3-4-3 per i laziali.

75' - Alza il baricentro la Lazio, obbligata a fare punteggio pieno in questa sfida.

73' - Manchevole sulle fasce, pronto il primo cambio per la Lazio, con Kishna pronto a sostituire uno tra Lombardi ed Alberto.

71' - Una gara che, giunta al settantesimo, non accenna a sbloccarsi ma che comunque ha registrato una serie importante di occasioni ambo le parti.

68' - ANNULLATO IL GOL AL CROTONE! Contropiede clamoroso dei calabresi sugli sviluppi del corner mancato dalla Lazio, passaggio di Martella per Rohden che si trova però al di là dell'ultimo difensore. Chance ghiottissima per i Pitagorici, davvero vicinissimi al clamoroso 0-1!

67' - Il Crotone attende paziente, la Lazio preme ed ottiene l'ennesimo corner della gara grazie ad un lob di Radu.

65' - Ennesimo tiro di Lombardi respinto dalla difesa calabrese.

64' - Fase molto convulsa del match, con le due formazioni imprecise al momento di proporre una sorta di manovra offensiva.

62' - Si rialzano sia Radu che Festa.

60' - Problemi alla caviglia per Radu, che si fa male mettendo male il piede. Si prepara Patric. Problemi, intanto, anche per Festa.

59' - Squadre ora più allungate: ennesimo contropiede di casa, Immobile viene frenato da Ceccherini, che mette in corner.

58' - Progressione sontuosa di Lombardi, fermato da due giocatori.

57' - De Vrij! Palla alta sopra la traversa! Ottimo cross di Biglia per l'olandese, che non trova la porta!

57' - Buona incursione di Parolo, Ferrari mette in angolo.

56' - La gara, in questa sua seconda frazione, regala poche emozioni: Lazio e Crotone infatti non riescono a proporre un calcio particolarmente pungente.

53' - Cross di Radu, pallone fuori. Poco o nulla in questa fase di gioco, con Maresca che ammonisce Festa per perdita di tempo.

52' - Conclusione alta di Hoedt. Il giocatore olandese ha provato dalla distanza senza troppa fortuna. Continua il pressing della Lazio.

50' - Lob di Luis Alberto per Immobile, palla fuori. Intanto ecco il primo cambio: entra Palladino per Stoian, non cambia la disposizione tattica dei calabresi.

49' - Angolo battuto da Biglia, nulla di fatto. E' pronto, intanto, Palladino.

48' - Cross di Lombardi, nessuno si fionda in area! Attacca la Lazio, si difende con difficoltà il Crotone!

48' - Palleggia la Lazio, alla ricerca del varco giusto.

46' - Immobile! Sventola di poco fuori! Passaggio di Hoedt per l'attaccante, che aggiusta il pallone e lascia partire il destro a Festa battuto.

Non ci sono ancora cambi, Nicola sembra voler ancora puntare sugli undici titolari.

45' - Si riparte! Palla al Crotone!

Poco da recriminare a questa Lazio, che spesso si è confermata pericolosa ed è stata fermata solo dalla sfortuna e da un episodio dubbio. Da rivedere qualcosa, invece, per il Crotone, con Nicola che potrebbe cambiare qualcosa già in quest'intervallo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO: Lazio e Crotone terminano sullo 0-0 la prima parte delle ostilità. Pesano, fino ad ora, il rigore fallito da Biglia, che dagli undici metri manda sulla traversa ed il gol annullato a Lombardi, probabilmente partito da posizione regolare.

45' - Primo tempo che finisce con la Lazio avanti: angolo ad una manciata di secondi dalla fine!

44' - Gioco fermo dopo un contrasto che vede avere le paggio Crisetig.

42' - Serie di dribbling di Falcinelli, che imbambola Radu e propone un cross basso per Stoian, il cui tiro è praticamente uno sgorbio svirgolato. Nulla di fatto, per gli Squali.

42' - Nicola sta pensando già al primo cambio: pronto Palladino, inizialmente non titolare a causa di un virus intestinale che lo ha colpito in settimana.

40' - Batti e ribatti furibondo nell'area del Crotone: i giocatori della Lazio tentano con foga la conclusione, non trovando però la via del gol. Iniziano a diventare troppe, le chance mancate dalla Lazio.

38' - Ancora Festa!!!! Progressione da centometrista per Basta, che salta Martella e serve Parolo, il quale propone un tiro a giro dalla distanza sventata dal portiere avversario, in assoluto il migliore dei suoi.

36' - MIRACOLO DI MARCHETTI! Bellissima progressione di Martella, cross e guizzo di Falcinelli, che trova prontissimo il portiere di casa!

34' - Contropiede fulmineo della Lazio, Luis Alberto prova a concludere ma trova la respinta della difesa crotonese.

33' - Primi fischi allo stadio: i tifosi della Lazio rumoreggiano.

Nella fase finale di gioco la Lazio cerca di tessere la propria trama offensiva, sbattendo però contro una serie di avverse condizioni.

31' - Ancora Festa!! Parata di piede su un accorrente Parolo! Grande giornata del portiere!

30' - Davvero incredibile quanto sta succedendo all'Olimpico, il Crotone regge l'urto grazie alla Dea Bendata!

30' - TRAVERSA DELLA LAZIO!!!!! IL CROTONE SI SALVA!!!! CLAMOROSO!!!!!

28' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Dopo un'azione insistita da parte dei padroni di casa, fallo al limite di Ferrari, che atterra un giocatore della Lazio. Sul pallone andrà Biglia.

28' - Ancora fase "crotonese": i ragazzi di Nicola, infatti, pungono blandamente, senza preoccupare però gli uomini di Inzaghi.

26' - Cross morbido di Parolo, Festa abbraccia la palla. Scricchiola la retroguardia crotonese, con la Lazio che attacca.

24' - PALO DI IMMOBILE! Rasoiata precisissima dell'attaccante ex Toro che trova, dalla sinistra un tiro angolato e precisissimo sventato, però, prima da un miracolo di Festa e poi dal palo. Quanta sfortuna per il numero 17!

22' - Si gioca soprattutto a centrocampo, dove i ventidue non disdegnano contatti fisici molto duri, seppur regolari.

21' - Respira la Lazio, con una punizione dalla trequarti pronta ad essere scodellata in mezzo.

19' - Stop elegante di Falcinelli che, esagerando, tenta un tiro mancini subito rimpallato da Radu.

18' - Prova a pungere il Crotone, i cui cross non preoccupano affatto de Vrij e Hoedt.

15' - GOL ANNULLATO ALLA LAZIO! Perfetto cross di Luis Alberto che pesca Lombardi, bravo a concludere come un rapace. Per il guardalinee l'esterno è però in fuorigioco, dubbio al momento del replay. Si anima la Lazio, più pressante dopo un quarto d'ora di gioco.

14' - Primo giallo del match: ammonito Lombardi, che ferma irregolarmente un Trotta lanciato in contropiede.

13' - Crotone in bambola: tre angoli consecutivi concessi dai calabresi.

12' - Immobile! Lancio dalle retrovie, sponda di Milinkovic e destro al volo molto alto dell'ex attaccante del Torino, propositivo comunque nel tentare il tiro da posizione defilata. Angolo, per la Lazio, finalmente al primo squillo.

11' - Dopo i primi minuti, si abbassano notevolmente i ritmi. La Lazio tenta spesso i lanci lunghi, prontamente sventati dalla retroguardia crotonese.

10' - Si muove tantissimo Ciro Immobile, che spesso prende palla a centrocampo per far ripartire la manovra dei suoi.

7' - La Lazio palleggia molto, partendo dalla linea difensiva e cercando "dal basso" la manovra. Lancio di Basta per Alberto, che aggancia male e manda fuori, fallo laterale per gli Squali.

6' - Il Crotone fatica molto in fase di costruzione, la Lazio affonda con regolarità soprattutto sull'out destro. Ai padroni di casa manca però l'ultimo passaggio.

4' - Ancora evanescente Luis Alberto, che dato il suo scarso utilizzo manca ancora dei movimenti giusti, soprattutto in fase difensiva.

2' - Lombardi perde il pallone in area! Molto propositivo il giovane esterno, che manca però di calma al momento di concludere. Crotone subito difensivo.

1' - Si parte! Subito lancio di Biglia verso Milinkovic-Savic, prova a fare subito la gara la Lazio.

Lazio in maglia celeste, Crotone che ha la consueta casacca rossoblu. A momenti il direttore di gara Maresca darà il via alla gara.

Un pubblico non proprio delle grandi occasioni sta spingendo la Lazio dal suo ingresso in campo. Molto rumoroso anche il pubblico ospite, che proverà a farsi valere nonostante il boato dei supporters biancocelesti.

E' tutto pronto allo Stadio Olimpico. La Lazio dovrà necessariamente vincere per tenere il passo del Napoli, vincente ieri al fotofinish contro la Sampdoria e dell'Inter, che proprio nel match delle 12.30 ha superato l'Udinese grazie ad una doppietta di Perisic. Stesso discorso, per il Crotone, che proverà a riaprire il discorso salvezza dopo la vittoria, nella serata di ieri, dell'Empoli contro il Palermo.

Formazione ufficiale del Crotone | footballuser.com

Più sorprendente, invece, il "mascherato" 4-4-2 ospite, pronto a tramutarsi in 4-3-3 durante la manovra offensiva. Con Cordaz squalificato, largo a Festa, protetto dai centrali Ceccherini e Ferrari. Come terzini, confermato Martella sull'out mancino, mentre è Sampirisi il titolare scelto da Nicola. Nella zona centrale del campo, Crisetig e Barberis, con Rohden piazzato da falso esterno destro e pronto ad accorciare quando il modulo diventa 4-3-3. Sull'out sinistro, Stoian, incaricato di sostenere in fase d'attacco Trotta e Falcinelli.

Formazione ufficiale della SS Lazio | footballuser.com

Diramate, a meno di mezz'ora dall'inizio della partita, le formazioni ufficiali. Poche sorprese per la Lazio, che conferma gli undici della vigilia, proponendo il solito 4-3-3. Davanti a Marchetti, De Vrij ed Hoedt, che vince il ballottaggio con Wallace. Basta e Radu i terzini, con Luis Alberto e Cataldi utilizzabili da esterni di attacco. Ciro Immobile il bomber al centro del tridente, pronto a tramutare in oro i palloni servitegli da Lucas Biglia, mediano protetto ai lati da Savic e Parolo.

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi da il benvenuto, invitandovi a seguire assieme la diretta testuale di Lazio-Crotone, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata! Duellanti dell'appassionante sfida, Lazio e Crotone, collettivi prevedibilmente al centro di momenti diversi dopo un intero girone di andata.

Sorprendentemente solida nella sua prima parte di stagione, la Lazio di Inzaghi viaggia a vele spiegate verso le posizioni nobili della classifica, cercando di tornare con prepotenza nel calcio che conta attraverso un gioco ordinato e tatticamente camaleontico. L'allenatore biancoceleste, infatti, ha spesso sorpreso per i moduli utilizzati, spaziando senza troppi problemi da una disposizione tattica all'altra senza veder eccessivamente frenata la propria corsa.

Sfruttando un gruppo coeso ed alcuni singoli di tutto rispetto, i laziali hanno prontamente assicurato la quarta posizione, piazzandosi a solo un punto dal terzo posto, occupato dal Napoli e valido per i preliminari di Champions League. Nonostante l'assenza di Keita Balde, convocato per la Coppa d'Africa dalla nazionale senegalese, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il solito 4-3-3, modulo che fra tutti meglio si adatta alle caratteristiche dei singoli.

Con Marchetti fra i pali, la difesa titolare dovrebbe essere composta da De Vrij e Wallace, in ballottaggio con Hoedt. Sulle fasce pochi dubbi, con Basta e Radu pronti a sovrapporsi in fase offensiva agli esterni d'attacco Luis Alberto e Lombardi. Scalpita, comunque, Kishna, che potrebbe sostituire uno dei due all'inizio o anche a partita in corso. Nella zona mediana del campo nessun problema per Lucas Biglia, protetto ai lati dalle mezzali Parolo e Milinkovic-Savic.

Probabile formazione SS Lazio

Stessa disposizione tattica, invece, per gli Squali, che piazzano Ferrari e Ceccherini davanti a Cordaz. Pronto a subentrare, Claiton, mentre sono sicuri della titolarità gli esterni difensivi Rosi e Martella. Nella zona centrale del campo tanti dubbi per Nicola, pronto comunque ad affidarsi a Capezzi in mezzo, probabilmente protetto ai fianchi da Rohden e Barberis, anche se non c'è da escludere la presenza di Crisetig. Tre certezze, invece, nel tridente: Falcinelli al centro, Trotta e Palladino sugli esterni.

Probabile formazione FC Crotone | Photo: www.footballuser.com

Dopo un inizio davvero da incubo, il Crotone è riuscito a riprendersi, non dando affatto per scontata la propria retrocessione. Nonostante un collettivo di fatto inadatto alla Serie A, infatti, i calabresi hanno spesso fatto leva sull'aggressività e sul coraggio, conquistando punti e perdendone altri in maniera, forse, eccessivamente immeritata. Per continuare a sperare, comunque, ci vorrebbe qualche innesto, soprattutto in un centrocampo povero di esperienza ed idee.

"Il Crotone è una squadra da non sottovalutare - ha dichiarato in conferenza Simone Inzaghi - anche se da parte nostra abbiamo preparato al meglio la partita. Domani saremo noi quelli che avranno tutti da perdere, e il Crotone ha dimostrato di potersela giocare con tutti". Parlando dei possibili undici, l'allenatore biancoceleste non si sbilancia: "Ho visto molto bene Luis Alberto, così come Kishna e Lombardi. Luis Alberto si sta inserendo lentamente e per lui non è facile avere davanti sia Keita che Anderson, ma sono molto fiducioso per lui".

Ugualmente cauto, come prevedibile, l'allenatore Nicola, conscio dell'importanza della sfida, che in caso di punti consentirebbe al Crotone quantomeno di agganciare in classifica il Palermo, uscito dalle ossa rotte nella sfida contro l'Empoli, persa per 1-0 dai rosanero nella serata di ieri. "La Lazio è un avversario di assoluto valore, abituata a giocare ad alti livelli. Sarà una gara difficile e contro una squadra di livello, motivo in più che ci spingerà a giocare al massimo. Daremo il meglio, cercando di fare una grande prestazione".

Statisticamente parlando, Crotone e Lazio non si sono mai incrociati in Serie A, essendo i Pitagorici vere e proprie matricole nella massima competizione calcistica italiana. Non ci sono, dunque, particolari numeri da ricordare, con la sfida di questo pomeriggio che si spera possa essere, per gli ospiti, la prima di una lunghissima serie.