Ciro-gol all'Olimpico. La Lazio batte il Crotone 1-0

Lazio e Crotone si sfidano all'Olimpico per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti rincorrono Roma e Napoli per un posto in Champions League mentre i calabresi hanno un terribile bisogno di punti per provare ad uscire dai bassifondi della classifica. Match subito in salita per gli ospiti, la Lazio va vicina più volte al gol nella prima frazione, centra una traversa su rigore con Biglia ma rischia incredibilmente di capitolare a pochi minuti dall'intervallo. Nella ripresa ritmi più bassi e meno occasioni, Crotone che difende diligentemente e regge fino al 90', quando Immobile punisce l'errore di Martella e porta i 3 punti ad Inzaghi.

Le scelte- Inzaghi schiera i suoi con Basta e Radu sulle corsie laterali e la coppia olandese al centro della difesa, formata da Hoedt e De Vrij. Parolo e Milinkovic Savic giocano ai lati di Lucas Biglia mentre il tridente è composto dal giovane Lombardi, Immobile e Luis Alberto. Risponde Nicola schierando Festa fra i pali, Sampirisi, Ferrari, Ceccherini e Martella in difesa, Rhoden e Stoian a metà campo ai fianchi di Crisetig e Barberis. Davanti Trotta e Falcinelli.

La partita- Comincia il match con la Lazio che prova a premere nei primi minuti grazie alle verticalizzazioni di Biglia e Parolo, ma è attenta la difesa calabrese a sventare le minacce portate dagli uomini di Inzaghi. Partita bloccata nei primi minuti, ci prova Milinkovic dai 25 metri ma il pallone termina fuori. Al 13' grande occasione per la Lazio, in particolare per Immobile, che riceve la sponda di Milinkovic-Savic ma viene murato da Martella. Passano tre minuti e la Lazio va in gol con Lombardi, servito alla grande da Luis Alberto ma Maresca annulla per posizione irregolare. Continua l'assedio laziale, il Crotone non riesce ad uscire dalla propria metà campo ed è ancora Immobile pericoloso, grandissima parata di Festa sul suo diagonale. Il gol sembra essere nell'aria, ancor di più quando, al 29', Lombardi viene messo giù in malo modo da Stoian. Calcio di rigore, dal dischetto va Lucas Biglia che centra in pieno la traversa, tra il boato di gioia dei sostenitori calabresi. Continua ad attaccare la squadra di Inzaghi, Parolo calcia dalla distanza ma è ancora Festa ad opporsi. Si arriva nel finale di primo tempo ed il Crotone si rende finalmente pericoloso con Falcinelli che raccoglie un liscio di Trotta su cross dalla sinistra ma da due passi viene chiuso dall'intervento miracoloso di Marchetti che salva la Lazio. Finisce 0-0 un divertente primo tempo.

La ripresa- Inizia col piede sull'acceleratore la Lazio, subito un'occasione per Immobile che da buona posizione non inquadra però la porta. Avvio di ripresa simile a quello della prima frazione di gioco, la Lazio tiene il pallone ma non riesce a pungere se non con tentativi dalla distanza firmati Milinkovic Savic e Parolo. Cambio nel Crotone al 52', fuori Stoian e dentro Palladino, Nicola passa quindi al 4-3-3. Rischia molto Parolo al 56', quando entra malissimo sul neoentrato Palladino, Maresca lo grazia e non estrae il cartellino, mentre non è così comprensivo con Festa, ammonito per perdita di tempo. Prova a sbilanciarsi la Lazio nella seconda metà di ripresa, De Vrij sfiora il gol con un bel colpo di testa, Immobile impegna ancora Festa dai 20 metri ma il portiere ospite sventa abilmente la minaccia. Grande intensità messa in campo da entrambe le squadre ma scarseggiano le occasioni da gol e la partita si combatte a centrocampo. Al 73' Milinkovic - Savic ci prova dalla distanza ma il pallone termina alto, dopodiché Falcinelli si rende pericoloso districandosi bene fra i centrali laziali ma non riesce a concludere bene e il suo tiro è troppo debole.

Si arriva negli ultimi dieci minuti, Inzaghi si gioca la carta Kishna al posto di Lombardi proprio pochi istanti prima che il Crotone sprechi un clamoroso contropiede a causa dell'impreciso passaggio di Trotta verso Palladino. Assedio della Lazio nel finale, brava la difesa del Crotone a difendersi e a sventare gli attacchi dei padroni di casa, sale in cattedra Festa che fa suo ogni traversone ed è nuovamente miracoloso su Immobile all'85'. Sembra ormai finito il match, ma al 90' Martella manca il controllo, sul pallone si avventa Immobile il quale punta la porta e batte Festa con un dolce tocco sotto.

Finisce quindi 1 a 0, la Lazio sale a 37 punti ed attende il risultato del Milan, impegnato alle 18 contro il Cagliari. Crotone sempre più in crisi, risultato severo per gli uomini di Nicola, puniti al primo ed unico errore del match.