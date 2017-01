La Lazio la spunta al 90'. Tutta la gioia di Immobile: "tre punti importantissimi"

I giocatori della Lazio festeggiano il gol decisivo di Ciro Immobile @Ansa

All'ultimo respiro. Proprio come il Napoli nel posticipo del sabato sera, la Lazio di Inzaghi riesce a conquistare i tre punti sul finale di gara. Tre punti importantissimi, che permettono ai biancocelesti di rimanere in scia dei partenopei e della Roma (vittoria anche per i giallorossi sul campo del Genoa). La partita è stata tutt'altro che facile per le aquile, che si sono viste annullare un gol ed hanno anche sbagliato un rigore con Biglia.

Il primo a parlare nell'immediato post partita è stato Ciro Immobile, finalmente tornato al gol. L'attaccante napoletano non ha nascosto l'entuasiasmo derivante dalla vittoria, e soprattutto dal gol segnato in Zona Cesarini: "Anche oggi la porta era stregata, mi ci voleva, non era facie. Queste vittorie sono belle e servono. Pesa tantissimo per la classifica, abbiamo lavorato tanto in questi giorni, eravamo tornati carichi dalle feste. Mancava soltanto questo gol. Il digiuno non mi pesava tanto, sono maturato in questo senso, soffrivo per la squadra. Per me è una bella soddisfazione. I rigori? Lucas li calcia sempre bene, dalla prossima vedremo chi lo calcierà. Rimaniamo lì, le altre hanno vinto e dobbiamo rimanere in scia, non potevamo non vincere".

Non poteva mancare il commento al match di Mister Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha ammesso le grosse difficoltà incontrate contro il generoso Crotone ma non ha nascosto la felicità per essere riuscito a raggiungere il massimo traguardo in una sfida che sembrava ormai segnata. Queste le parole rilasciate da Inzaghi a Sport Mediaset: "Abbiamo sofferto un po', ma i numeri sono dalla nostra parte. Poi se sbagli un rigore e non segni le partite si fanno difficili, ma alla fine il successo è strameritato. Vogliamo cominciare il girone di ritorno come abbiamo finito l'andata". Su Immobile e sull'esordio del giovanissimo Rossi: "Non l'abbiamo mai perso, sempre stato importante, anche quando non ha segnato. Poi è ovvio che faccia piacere il suo ritorno al gol. Si è messo in luce e ha meritato il debutto, ora sta a lui meritare di restare con noi". Il tecnico biancoceleste si sofferma anche sulla prestazione degli esterni, che non hanno sfigurato rispetto ai titolari Keita e Anderson: "Luis Alberto e Lombardi hanno fatto bene, sono contento. E' ovvio che davanti a loro abbiano giocatori importanti come Keita e Felipe Anderson, ma loro sanno dare il contributo che serve". Su Biglia: "E' il nostro capitano. Oggi ha sbagliato il rigore, ma ha fatto una buona gara. Per noi è un giocatore importantissimo, i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di calciarli". Infine un commento sulla corsa Champions, che vede Lazio, Napoli e Roma racchiuse in 4 punti: "Siamo lì, abbiamo fatto tanti punti e nessuno ci ha regalato niente. Adesso avremo un girone di ritorno in cui tutti ci aspetteranno perché non sappiamo più una novità".