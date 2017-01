Lazio, parla Biglia: "Rinnovo? Ci sono ancora alcuni aspetti da discutere"

Lucas Biglia, lazialita.it

La Lazio di Simone Inzaghi é ripartita in campionato con una vittoria contro il Crotone tanto sofferta quanto pesante per la classifica. La rete di Immobile nel finale ha regalato tre punti davvero importanti ai biancocelesti, ancora una volta guidati a centrocampo dalla leadership di Lucas Biglia. Uno di quei giocatori che Inzaghi non ha esitato a definire come "insostituibile" nella rosa a sua disposizione.

La società sta trattando da diverse settimane con l'agente dell'argentino il rinnovo del contratto. Una situazione che ha visto alti e bassi, ma che sembrava essere ormai indirizzata verso l'accordo. A Sport Mediaset, però, é lo stesso argentino a frenare almeno parzialmente, smentendo chi parla di accordo ormai raggiunto: "Ne stiamo parlando, non sono cose facili da risolvere, discutiamo. Importante è che le due parti abbiano la voglia di farlo. Spero che tra un po' si potrà arrivare a qualcosa. Quando accadrà? Se fosse facile anche domani, dipende dai tempi. Ho un'età in cui devo pensare bene cosa fare, la Lazio lo sa, stiamo parlando." C'é spazio anche per parlare di campo e obiettivi: "Inzaghi conosceva bene l'ambiente e ha fatto lo stesso lavoro che ha fatto in Primavera, merito suo se stiamo facendo bene. Ora puntiamo a conquistare un posto in Europa dopo un anno in cui abbiamo fatto male."

Non proprio le parole che ambienti e tifosi si aspettavano di sentire, con un intero girone ancora da affrontare è il mercato sempre con le antenne pronte ad intercettare eventuali occasioni. Su Biglia, non é un mistero, nelle scorse settimane si é detto di interessamenti di Juventus e Inter, senza dimenticare la solita Premier League. La sensazione, però, é che la Lazio per puntare all' Europa da qui a Maggio non possa fare a meno di lui. A patto di avere un giocatore che sia totalmente concentrato solo sul campo.