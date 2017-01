SS Lazio: sirene inglesi per de Vrij, no al Milan per Cataldi. C'è da risolvere la grana Biglia

De Vrij con la maglia della Lazio | Source: sport.sky.it

Com'era prevedibile, il positivo cammino della Lazio ha attirato l'attenzione di moltissime big, pronte ad assicurarsi talenti praticamente rinati sotto la gestione di Simone Inzaghi. Primo nome sulla lista di mezz'Europa, l'olandese De Vrij, difensore roccioso messosi in luce nella scorsa stagione con i biancocelesti. Prelevato dal Feyenoord per una cifra vicina ai nove milioni di euro, de Vrij ha subito impressionato, inanellando prestazioni convincenti e di spessore, troppo spesso però intervallate da fastidiosi infortuni.

Superati però gli acciacchi fisici, l'ex Feyenoord ha definitivamente conquistato i propri tifosi, diventando un vero e proprio faro per la difesa della Lazio, che ha così notevolmente aumentato la propria stabilità. E le eccellenti performance del classe '92 non ha dunque lasciato indifferente i top club, decise ad assicurarsene le prestazioni. Su tutte, molto forte è la pressione del Chelsea di Conte, che vorrebbe opzionare il difensore per renderlo perno della difesa a tre, marchio i fabbrica del suo credo tattico. Per battere la concorrenza dello United, anch'esso innamorato del giocatore, i Blues sarebbero disposti a fare follie, spendendo anche la cifra monstre di sessanta milioni. Tutto, dunque, rimandato in estate.

Altro giocatore al centro degli interessi di altri club, poi, Danilo Cataldi, richiesto in prestito da Galliani, deciso a regalare un'ottima mezzala al suo Milan. Difficile, comunque, che Lotito lasci andare il giocatore, valida riserva per far rifiatare i titolari Parolo e Milinkovic-Savic. Più complessa, infine, la situazione-Biglia, capitano in scadenza ancora lontano dal mettere la firma sul rinnovo. Motivo dello stallo, sarebbero le richieste del giocatore, alte nonostante il lauto contratto propostogli dalla società laziale. Su di lui, oltre ai Red Devils dello United, ci sarebbe anche il LA Galaxy, che proporrebbe al giocatore un ingaggio molto importante.