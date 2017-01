Lazio-Atalanta in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (15.00)

Aggiorna il contenuto

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto e vi invita a seguire assieme Lazio-Atalanta, emozionante sfida valida per la prima di ritorno della Serie A TIM 2016/17. Protagoniste di una stagione scoppiettante e ricca di soddisfazioni, le due formazioni non vogliono fermarsi, continuando ad inseguire un posto in Europa, Champions League o Europa League che sia.

Diretta Lazio - Atalanta

Dopo la sofferta vittoria contro il Crotone, concretizzatasi solo all’89’ e grazie ad un guizzo da bomber vero di Ciro Immobile, i ragazzi di Inzaghi hanno pienamente preso consapevolezza dei propri mezzi, entrando di diritto nel Pantheon di questa stagione di A. Contro i neazzurri, per non fermarsi, l’allenatore biancoceleste stravolge ancora l’undici titolare, scendendo in campo con l’ennesimo modulo diverso.

Secondo le ultime informazioni, infatti, i padroni di casa adotteranno il 3-4-2-1, disposizione tattica pensata proprio per frenare i ragazzi terribili di Gasperini. Davanti a Marchetti, la difesa a tre dovrebbe essere composta dall’inossidabile de Vrij, da Radu e da Bastos, in ballottaggio comunque con Hoedt e Wallace. Nella zona mediana del campo, invece, Biglia e Parolo, con Milinkovic-Savic posizionato quasi sulla trequarti. Interessante la posizione di Felipe Anderson, che inizialmente partirà da destra, con Luis Alberto a sinistra. Ciro Immobile, invece, la prima punta.

Consueto 3-4-1-2, per l’Atalanta, che davanti a Berisha, piazza Masiello, Caldara e Toloi, anche se non c’ da escludere Zukanovic. Certo del posto da titolare, sulla destra Conti, mentre a sinistra è ballottaggio tra Spinazzola e Konko, in forma dopo la buona prova contro la Juventus, in Coppa Italia. Al centro, Grassi e Freuler, che non dovranno far sentire la mancanza di Kessié e Gagliardini.

Dietro il tandem offensivo composto da Petagna e dal Papu Gomez, Kurtic, rinvigorito dalla cura-Gasperini. Differentemente dalle altre esibizioni, gli ospiti subiranno forse la mancanza dei due principali interpreti del centrocampo, veri protagonisti di tutto il girone di andata. Sarà compito della Lazio, dunque, quello di spingere fin da subito, cercando di sfruttare tale favorevole situazione.

LIVE Serie A, Lazio - Atalanta

Parlando della delicata sfida, Inzaghi esalta l’allenatore avversario, elevando l’Atalanta al ruolo di big: “Se fosse la quinta o la sesta di campionato sarebbe un discorso, ma siamo alla fine dell'andata: è un vero e proprio scontro diretto. La classifica dice che è uno scontro al vertice, conosco Gasperini, ci ho parlato quest'estate ad Amalfi, è un tecnico preparato, farà di tutto per complicarci la vita. Sono fiducioso, voglio un gruppo compatto, voglio tanto da chi parte dall'inizio e da chi parte dalla panchina così come successo domenica scorsa. Affronteremo il match in modo intenso, come l'Atalanta. Hanno dato fastidio a tutti, ci siamo preparati bene”. Con un focus sui titolari, invece, l’allenatore di casa non risparmia complimenti a Luis Alberto: “E’ un calciatore ricco di talento, ha lavorato molto per mettersi al passo. Domenica ha giocato bene, tornando spesso indietro".

Più cauto, anche se ugualmente combattivo, Gasperini: “Rispetto all’andata, mi aspetto una partita diversa, perché da allora siamo cambiati e cresciuti. Allora, (la gara dell’andata terminò per 3-4, con tre reti laziali nel primo tempo, ndr) pagammo molto alcune disattenzioni della mezz’ora, domani non sarà così. Affronteremo una Lazio con valori importanti e noi cercheremo di giocare al meglio”. In una giornata così delicata ed orientativa, ci vorrà dunque il massimo dell’attenzione per l’Atalanta, che per continuare a sognare l’Europa League non potrà prescindere quantomeno da un punto. Discorso analogo per la Lazio, “costretta” a vincere per non lasciar scappare il Napoli, terzo, che contro il Pescara dovrebbe, salvo clamorosi imprevisti, vincere.