Lazio - Chievo Verona in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (18.00)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta, live ed online di Lazio - Chievo Verona, anticipo del sabato che apre la 22^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Il volo regale di Olimpia, l'affetto del pubblico di casa, i ciuffi d'erba d'un fortino che non conosce sconfitte da lungo tempo. La Lazio riprende la propria corsa all'Europa da riferimenti più marcati e congeniali, quelli dell'Olimpico di Roma, teatro scelto per dare il battesimo al 22^ turno del campionato di Serie A Tim 2016/17. I biancocelesti, padroni di casa nel freddo pomeriggio romano, devono assolutamente dimenticare la sconfitta di una settimana fa, allo Stadium di Torino con la Juventus. Un 2-0 che può starci vista la superiorità della Vecchia Signora; un 2-0 di cui Simone Inzaghi, intervenuto nella classica conferenza stampa della vigilia, si è preso quasi ingiustamente ogni colpa, liberando di fatto, le accuse dai capi dei suoi ragazzi.

uquestoL'incornata perfetta messa a segno da Gamberini, autore del gol dell'1-0 nel match dello scorso settembre. Fonte foto: LaPresse.

La Lazio dunque, dopo lo stop imposto dalla coppia in alta definizione, Higuain - Dybala, ritrova l'Olimpico e quel Chievo che nel match d'andata impose solo il pari alla truppa di Inzaghi. Un 1-1 sofferto quello dello scorso settembre al Bentegodi; un 1-1 firmato da due difensori - Gamberini e De Vrij - al termine di un match duro, in cui le emozioni arrivarono solo nei secondi 45' di gara. I gialloblu, reduci da un periodo non tra i migliori del loro campionato, hanno un larghissimo margine di vantaggio sulla zona retrocessione, e questo potrebbe permettere loro di disputare un match ad armi pari, senza le ansie che comporta una pericolante situazione di bassa classifica. Per questo, la Lazio, priva del suo Bomber principe, - Immobile, squalificato - e di Keita Balde, ancora impegnato in Coppa d'Africa, dovrà fare molta attenzione al morale dei clivensi.

I biancazzurri, che in settimana dovranno fronteggiare il difficile quarto di finale di Tim Cup con la lanciatissima Inter di Stefano Pioli, tra le mura amiche sono stati piegati solamente da Juventus e Roma, non a caso le prime due della classe. Per questo, Simone Inzaghi non può che avere fiducia nei confronti di un match ostico, ma certamente alla portata. In questi ultimi match, in cui la Lazio ha dovuto fare a meno di Keita, Inzaghi ha cercato di compensare l'assenza del senegalese con l'inserimento di Lombardi accanto ad Immobile e Felipe Anderson, da qualche settimana non al top della condizione. Con i veneti invece, è probabile che venga concessa una chance a Filip Djordjevic, attaccante di scorta che sino ad ora non è mai riuscito ad incidere nell'arco di questa stagione.

Marchetti in uscita sicura durante l'ultimo match tra le due squadre. Fonte foto: LaPresse.

Se la Lazio deve riscattare l'ultimo insuccesso maturato dinanzi ai penta Campioni d'Italia, il Chievo di Maran deve lasciarsi alle spalle ben cinque sconfitte consecutive tra campionato e Tim Cup. Questo infatti, è il recente bilancio fatto registrare dai ragazzi dell'ex tecnico catanese, a secco di vittorie da oltre un mese. L'anno nuovo infatti, sin qui ha portato in dote solo sconfitte: due con la Fiorentina, una con l'Atalanta e una con l'inter. Squadre toste, questo va sottolineato; squadre che sulla carta risultano superiori alla piccola cooperativa clivense, comunque tra le più belle realtà del nostro calcio. Il Chievo ammirato nella prima parte di stagione infatti, si è rivelata una squadra in grado di macinare punti, divertire e allo stesso tempo mettere in sistematica difficoltà le big della Serie A.

Dopo questo lecito calo fisiologico accusato a cavallo tra il 2016 e il 2017, ora Maran si augura che si suo Chievo abbia ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Con la Lazio, avversario temibile soprattutto per via della velocità dei suoi attaccanti esterni, servirà un match fatto di attenzione e qualità; un match, che Maran sa di non potersi giocare facendo affidamento ai suoi soldati più fidati.

I veneti infatti, negli ultimi tempi sono stati colpiti dalla sfortuna; tante le assenze con cui dovrà fare i conti Maran, che in conferenza stampa ha stilato il bollettino medico: "Inglese ieri ha fatto solo una parte di allenamento, vedremo oggi. Meggiorini e Pellissier non ci saranno. Vedremo in questi ultimi due giorni chi sarà dalla partita. Birsa ha ricoperto il ruolo di attaccante in più di un frangente in questi tre anni. Se ci sarà lui in attacco, dovremo sfruttare le sue caratteristiche. Sa quello che chiedo ad un attaccante. Castro e Hetemaj ieri non si sono alleati, sono tra i giocatori da valutare nelle prossime 48 ore. Possibile che possa convocare Ngissah e Vignato. Quando un allenatore ha tutto l’organico a disposizione è sempre più contento."

Il sorriso di Stefan De Vrij, autore del gol del pari nel match dello scorso settembre al Bentegodi. Fonte foto: LaPresse.

Con un occhio al quarto di finale di Tim Cup che vedrà la sua Lazio opposta all'Inter, Simone Inzaghi - che come annunciato dovrà fare a meno dello squalificato Ciro Immobile - sembra orientato a confermare il 4-3-3 che tanto bene sta facendo nel corso di questa stagione. Marchetti, nonostante le ultime incertezze, dovrebbe conservare il posto da titolare ai danni dello scalpitante Strakosha. In difesa invece, Patric sarà riproposto a destra, con Radu a sinistra e la coppia De Vrij - Wallace al centro. In mezzo al campo, Biglia dirigerà le operazioni, mentre ai lati dell'argentino andranno a lavorare Milinkovic Savic e Parolo. In avanti, Lulic è favorito su Lombardi, Murgia e Kishna per un posto nel tridente completato da Felipe Anderson e Djordjevic.

LAZIO: (4-3-3): Marchetti; Patric, Wallace, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; F. Anderson, Djordjevic, Lulic. All. S. Inzaghi.

Come detto, sono diversi i problemi di formazione con cui il Chievo approccia all'Olimpico di Roma. Senza gli indisponibili Rigoni, Pellissier e Castro, con Cesar e Meggiorini squalificati, e con Inglese alle prese con più di un acciacco, indovinare quella che sarà l'undici titolare di Maran non è certo impresa facile. Nell'ipotesi - la più accreditata - di 4-3-2-1, davanti a Sorrentino, difesa composta da Cacciatore, Gamberini, Dainelli e Gobbi. A centrocampo, i favoriti per un posto dal primo minuto sono Bastien, Radovanovic ed Hetemaj. A Birsa e De Guzman sarà affidato il compito di innescare Inglese (a meno di ricadute in campo dal 1').

CHIEVO: (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, De Guzman; Inglese. All. R. Maran.

L'esultanza di Danilo Cataldi, autore di una delle reti che nella scorsa stagione hanno dato il successo alla Lazio. Fonte foto: La Mescolanza.

Le statistiche legate al match dell'Olimpico, per quanto poco indicative, mostrano come la Lazio abbia perso appena tre degli ultimi 22 incontri disputati con il Chievo in Serie A. Dieci le vittorie dell'Aquila (9 volte mantenendo la rete inviolata), che però tra le mura domestiche vede la propria statistica scendere verso il negativo. Nei precedenti disputati allo Stadio Olimpico, infatti, la Lazio ha trionfato solo in tre circostanze. Quattro le affermazioni del Chievo; addirittura sette i pareggi.

Lo scorso anno però, dopo l'umiliazione subita dalla Lazio nella gara d'andata (un 4-0 in favore del Chievo che è passato alla storia del piccolo club), nella gara di ritorno all'Olimpico, la Lazio si impose con un altrettanto largo 4-1.