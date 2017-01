Lazio - Chievo: Inzaghi e l'aria d'Europa, Maran per interrompere la crisi

Quarta posizione, un cammino di assoluta qualità. La recente sconfitta dello Stadium non contamina il percorso biancoceleste. Annata sopra le righe - nel senso più positivo del termine - per Simone Inzaghi e la Lazio, l'Europa alla portata. Quattro le lunghezze di distacco dal Napoli, un'incollatura di vantaggio su un'Inter in prepotente ascesa. La tornata n.22 offre un'occasione di rilancio alla truppa capitolina, perché a Roma sbarca un Chievo in evidente difficoltà. Giorni importanti, perché a stretto contatto è in programma anche il quarto di Coppa Italia. Uno-due significativo nell'economia di stagione.

Il Chievo, di contro, deve gestire un periodo difficile, in termini di risultati ed infortuni. Quattro KO in campionato, dopo il successo casalingo sulla Samp una pericolosa descensio. Non preoccupa la classifica - la compagine gialloblu mantiene 15 punti di margine sul Crotone terzultimo - ma il clima non è ovviamente dei migliori. Maran predica ottimismo e cancella ogni incertezza. Importante fornire una prestazione di primo piano su un campo difficile.

Le probabili formazioni

Lazio

Nell'anticipo odierno, occasione per Djordjevic, a lungo sul mercato ed ora fondamentale. Immobile è fermo un turno per decisione del giudice sportivo, Keita impegnato con la Nazionale nella Coppa d'Africa. Tridente rimodellato quindi, con il serbo ariete centrale e la coppia Lulic - Felipe Anderson a presidiare le due corsie.

Nel 4-3-3 di Inzaghi, centrocampo d'ordinanza, con Biglia in regia, mezzali Parolo e Milinkovic - Savic. I due dubbi riguardano il settore di difesa. Basta - a destra - è in leggero vantaggio su Patric, Hoedt deve respingere l'insidia Wallace al centro.

Chievo

Le maggiori problematiche, per Maran, nel settore d'attacco. Meggiorini è squalificato, Pellissier non è a disposizione per un piccolo problema fisico. Stringe i denti Inglese, Birsa si alza e veste panni da seconda punta, con De Guzman sulla trequarti.

L'assenza di Castro spoglia poi la mediana, con Maran che si affida a Bastien (N.Rigoni l'alternativa) e conferma Radovanovic al centro. Izco completa il pacchetto di mezzo. A protezione di Sorrentino, tradizionale linea a quattro. Cacciatore e Gobbi i laterali, Dainelli e Gamberini i centrali.

Le parole della vigilia

Inzaghi "Dobbiamo ripartire immediatamente, la sconfitta dello Juventus Stadium deve servirci da lezione. Fino a questo momento, con tanta fatica e sudore, ci siamo guadagnati la posizione in classifica che occupiamo e dobbiamo continuare su questa strada"

Maran "Le ultime sconfitte pesano. Vogliamo chiudere questa parentesi negativa. In una settimana in cui avevamo tante defezioni, abbiamo giocato tre gare. Abbiamo la voglia di superare questo momento e lo faremo con il lavoro e la giusta concentrazione"

Fischio d'inizio alle 18, dirige Fabbri.