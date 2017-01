Google Plus

Serie A - Al via la ventiduesima gioranta: all'Olimpico è Lazio - ChievoVerona, le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Olimpico per l'inizio di Lazio-ChievoVerona, sfida che apre di fatto la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Sia biancocelesti che clivensi vanno a caccia di una vittoria che avrebbe il sapore di riscatto, per i laziali dopo la sconfitta amara dello Juventus Stadium, per gli ospiti dopo una lunga serie di gare senza conoscere vittoria. Ad un'ora dall'inizio della sfida, Simone Inzaghi e Rolando Maran hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle.

Inzaghi sceglie la difesa a quattro con Basta e Radu ai lati di De Vrij e Hoedt, mentre in mediana confermati Parolo e Milinkovic ai lati di Biglia regista al centro. Davanti, al posto di Keita, c'è Lulic a sinistra, mentre dalla parte opposta agisce Felipe Anderson: centravanti, Djordjevic, che prende il posto di Immobile.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Djordjevic, Lulic

Solito schieramento a tre, in mediana, per Maran, che sceglie Bastien ed Hetemaj ai lati di Radovanovic. De Guzman a supporto di Birsa ed Inglese, che si daranno manforte in attacco, con l'ex Milan che potrebbe agire con l'olandese alle spalle di Inglese unica punta. Spolli e Gamberini centrali davanti a Sorrentino, mentre Cacciatore e Gobbi sulle corsie laterali.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Spolli, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; De Guzman; Birsa, Inglese.