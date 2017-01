UFFICIALE - La Lazio cede Leitner all'Augsburg. Anche Kishna e Morrison vicini all'addio

UFFICIALE: La Lazio ha ceduto Leitner ai tedeschi dell'Augsburg

E' terminata dopo soli sei mesi l'avventura italiana di Moritz Leitner. Il centrocampista tedesco, arrivato dal Borussia Dortmund in estate, non ha trovato spazio alla corte di Simone Inzaghi (solo due i gettoni di presenza racimolati dal tedesco) e dunque si appresa a ritornare in patria, acquistato dall'Augsburg. L'ufficialità dell'operazione è arrivata pochi minuti fa, quando sul sito ufficiale della Lazio è apparso il seguente comunicato stampa:

"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Moritz Leitner è stato ceduto a titolo definitivo all’F.C. Augsburg".

Il calciatore, alla prima esperienza all'estero, non ha convinto. Sarà atteso dall'Augsburg, squadra impegnata in Bundesliga ed attualmente al 12esimo posto del massimo campionato tedesco, a +6 dall'Ingolstadt terz'ultimo.

Parallelamente alla cessione di Leitner, la società biancoceleste sta per portare a termine altre due operazioni in uscita. L'olandese classe 1995 Ricardo Kishna, nelle scorse ore finito nel mirino del Chievo, ha trovato l'accordo con i francesi del Lille. A breve si attende l'ufficialità del trasferimento. L'altro calciatore in uscita è Ravel Morrison, che si appresta a tornare al Queens Park Rangers, in Championship. Per il britannico si tratta di un ritorno, la cui maglia del QPR fu già indossata dall'attaccante nel 2014 con cui realizzò 6 gol in 15 apparizioni.