Pescara - Lazio in diretta, Serie A 2017 LIVE (15.00)

Appassionati lettori di Vavel Italia, un cordiale benvenuto da parte di Antonio Abate, pronto a raccontarvi le gesta di Pescara e Lazio, impegnate questo pomeriggio nella loro ventitreesima uscita stagionale. Squadre diverse, per gioco e per risultati, ed al centro di differenti momenti in questa fase centrale di stagione. I padroni di casa, ultimi ed unico collettivo a non aver mai vinto sul campo, giocano bene ma raccolgono poco, a differenza degli ospiti, meno brillanti ma tremendamente cinici al momento di racimolare punti valevoli per l’Europa.

Dopo la bruciante sconfitta contro la Fiorentina, concretizzatasi praticamente al 94’ e dopo essere passati in vantaggio, i Delfini vorranno sicuramente interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive, cercando magari di conquistare qualcosa di diverso dal pareggio. Scendendo in campo con un difensivo 3-5-1-1, i ragazzi di Oddo piazzeranno il terzetto Coda-Stendardo-Gyomber davanti a Bizzarri. Nella zona mediana del campo, lanciato dal 1’ Muntari, affiancato dalle mezzali Memushaj e Benali. Sulle fasce Zampano e Biraghi, pronti a sostenere la prima punta Bahebeck, in ballottaggio sia con Cerri che con Gilardino. Libero di spaziare, Caprari. Unico dubbio che potrebbe stravolgere la rosa, quello sull’utilizzo di Verre al posto di Coda, che trasformerebbe in 4-5-1 l’undici iniziale dei biancazzurri.

Solito 4-3-3, invece, per la Lazio, con De Vrij e Wallace a protezione di Marchetti. Non è da escludere, comunque, un turno di riposo per l’olandese, affaticato, con il conseguente lancio dal 1’ per Hoedt. Sulle fasce di difesa, Basta e Radu, anche se potrebbe essere riproposto titolare Patric. Pochi cambi, invece, nella zona mediana del campo, dove Parolo e Milinkovic-Savic affiancheranno Biglia. Dopo il turno di squalifica, torna Immobile al centro del tridente offensivo, con Felipe Anderson e Lulic sulle fasce. Potrebbe rivedersi Keita Balde.

“A livello di concentrazione mentale dovremmo essere sul pezzo più di san Siro – ha affermato in conferenza stampa Inzaghi – perché affrontiamo una squadra che gioca un buon calcio, rinforzata a gennaio e con una classifica bugiarda”. La Lazio, come confermato anche dall’allenatore biancoceleste, giocherà però sulle ali dell’entusiasmo, spinta dalla bella e preziosa vittoria in casa dell’Inter, in Coppa Italia: “Speravo di andare avanti, volevo la semifinale in una competizione importante per noi. Attualmente vedo una Lazio in forma, abile a vincere in casa di una squadra fra le più in forma d’Europa (contro l’Inter, ndr). Keita ha fatto tre allenamenti, è un giocatore importantissimo: è giovane ed avrà ampi margini di miglioramento”.

Statisticamente parlando, Lazio e Pescara su sono incrociati tre volte, con altrettanti successi laziali. Nell’anno della prima esperienza in A, i biancocelesti vinsero sia all’andata che al ritorno, mettendo alle corde i Delfini. Nella sfida di ottobre, Hernanes e doppio Klose fissarono il risultato sul 3-0, nel match di ritorno andarono invece a segno Radu e Lulic. Questa stagione, invece, i laziali hanno surclassato sempre per 3-0 il Pescara, con Radu, Savic ed Immobile in goal. Pesò, allora, il rigore fallito da Memushaj.