Serie A, il posticipo del lunedì: le formazioni ufficiali di Lazio - Milan

Ci siamo. Tutto pronto allo stadio Olimpico per il posticipo del lunedì della 24^ giornata del campionato di Serie A. Lazio e Milan scenderanno in campo a breve con l'intento di recuperare terreno sulle prime tre della classe e, inoltre, anche su Inter e Atalanta vittoriose rispettivamente ieri contro Empoli e Palermo. Ad un'ora dall'inizio della gara, i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprirle assieme.

Confermatissimo il 4-3-3 di Inzaghi, che schiera Keita con Anderson ed Immobile davanti. Parolo, Biglia e Milinkovic a metà campo, mentre Radu e Basta saranno i terzini ai lati di De Vrij e Hoedt.

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All: Inzaghi.

Foto Twitter Lazio

Stesso schema, ma con interpreti differenti per Montella, che schiera tre attaccanti esterni in attacco, con Deulofeu prima punta nominale. Pasalic e Poli in mediana con Locatelli al centro, Vangioni e Abate ai lati di Gomez e Zapata. In porta Donnarumma.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Zapata, Vangioni; Pasalic, Locatelli, Poli; Suso, Deulofeu, L. Ocampos