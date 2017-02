Lazio - Si ferma Milinkovic Savic

Brutte notizie in casa Lazio per la trasferta di Empoli, ieri durante l'allenamento si è fermato Sergey Milinkovic-Savic. Il serbo si è presentato a sorpresa in Paideia, la clinica di riferimento dei biancocelesti, lamentando un fastidio muscolare dopo l'allenamento.

Da Formello non è uscito ancora nessun comunicato a riguardo ma la paura è che il centrocampista si sia procurato una lesione al quadricipite femorale destro, in questo caso sarebbe un infortunio abbastanza grave che lo costringerebbe anche a saltare il primo derby di Coppa Italia contro la Roma. L'assenza del centrocampista serbo è un duro colpo per Inzaghi e la squadra, che già nelle ultime uscite ha rivelato qualche problema offensivo. Tolta la partita di Pescara Immobile e compagni non segnano da oltre un mese in Serie A. Il ritorno di Keita può certamente facilitare le scelte di Inzaghi, ma il senegalese è sempre in ballottaggio con Lulic per il posto nel tridente offensivo e, anche con l'assenza di Milinkovic, il suo impiego non è certo a causa dei suoi comportamenti che fanno sempre discutere in casa biancoceleste.

Anche nell'eventualità di un problema più lieve per il serbo, quindi un semplice affaticamento, Inzaghi sarà chiamato a cambiare le proprie scelte per la partita con l'Empoli. A centrocampo verrà schierato Lulic come mezz'ala e in attacco al fianco di Felipe Anderson ed Immobile ci sarà uno tra Keita e Luis Alberto, riscoperto dal tecnico piacentino lo scorso gennaio.