Empoli - Lazio in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Si gioca al Castellani, impianto da 19.850 a sedere situato ad Empoli

Inzaghi opta per il 4-3-3. Tra i pali Strakosha, a sua protezione Wallace e De Vrij con Basta e Radu terzini. Biglia centrale, Parolo e Lulic ai lati. Davanti Felipe Andreson e Keita supportano Immobile

Felipe Anderson in allenamento - Fonte: sslazio.it

La Lazio torna ad avvicinarsi notevolmente all'Europa. Il pareggio contro il Milan - condito da molteplici rimpianti, vista la marcatura di Suso nel finale - ha trasportato i ragazzi di Inzaghi ad una lunghezza dal 5° posto, occupato da Atalanta ed Inter. La stagione dei biancocelesti è comunque positiva fino ad ora, vista anche la partecipazione alla semifinale di Coppa Italia contro la Roma. Doppio derby. Nelle ultime 5 gare: 2 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. Ma il trend è migliorato nelle ultime uscite. Adesso si vola ad Empoli, vincere è la parola d'ordine

Martusciello vara il 4-3-1-2. In porta Skorupski, difesa composta - destra verso sinistra - da Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual. Diousse vertice basso, Krunic e Croce mezz'ali. El Kaddouri a supporto del duo Pucciarelli - Maccarone

I toscani in allenamento - Fonte: empolifc.com

L'Empoli sogna la tranquillità, un'isola lontana dove riposare. In parole povere desidera la tanto agognata salvezza, da raggiungere passo dopo passo. La sconfitta patita a Milano è stata comunque indolore, visto che il terzetto di naviganti in acque tempestose non ha approfittato del passo falso della squadra di Martusciello. Distanze invariate quindi, ma con 22 punti non si può stare davvero tranquilli. Nelle ultime 5 uscite; una vittoria, 2 pareggi ed altrettante sconfitte. Un buon bottino, che poteva essere ottimo se la fragorosa sconfitta contro il Crotone fosse stata evitata. In casa, davanti a tifosi, è possibile strappare un pareggio

Sono 19 i confronti totali tra le due squadre. L'Empoli ha ottenuto 4 vittorie, ne conta 10 la Lazio mentre sono 5 i pareggi. L'ultimo head to head risale alla sesta giornata del campionato cadetto: 2-0 all'Olimpico firmato Keita e Lulic.

Arbitra Nicola Rizzoli coadiuvato da Di Liberatore e Di Iorio, quarto uomo Longo. Addizionali di porta i signori Russo e Ros

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Empoli - Lazio, 25° giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia