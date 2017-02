Lazio - Ripresi gli allenamenti in vista della sfida domenicale contro l'Udinese

La Lazio al lavoro in vista del match contro l'Udinese

Dopo due giorni di riposo, succeduti alla vittoria di Empoli (2-1), la Lazio nella giornata di ieri ha ripreso la preparazione al centro d'allenamento di Formello in vista del prossimo impegno, domenica alle ore 15:00 contro l'Udinese di Gigi Delneri. Sul campo non si sono visti Marchetti, Basta, Patric, de Vrij, Milinkovic Savic ed Immobile. Simone Inzaghi, in totale accordo con lo staff medico biancoceleste, ha intenzione di gestire al meglio le condizioni fisiche dei calciatori affaticati. Il programma è fitto, la Lazio nei prossimi giorni sarà attesa da un vero e proprio tour de force: domenica 26 febbraio l’Udinese, mercoledì 1 marzo il derby d’andata di Coppa Italia con la Roma e domenica 5 di nuovo campionato, con la trasferta allo Stadio Dall'Ara in casa del Bologna. Gli impegni ravvicinati non permettono rischi d’infermeria, e dunque il tecnico biancoceleste procede con cautela nel suo lavoro.

Degli acciaccati, l'unico a destare più di una preoccupazione è Marchetti. Il portiere si è fermato nell'immediata vigilia del match giocato contro il Milan, è alle prese con una fastidiosa distorsione al ginocchio e stringerà i denti per cercare di ritornare arruolabile per il primo atto della stracittadina in Coppa. Per gli altri cinque si dovrebbe trattare di un semplice riposo a scopo precauzionale, infatti tutti dovrebbero essere al loro posto nella sfida contro i friulani. Motivo ulteriore per sorridere, Inzaghi può ritrovarlo nelle condizioni fisiche di Luis Alberto e Lombardi, i quali dopo aver saltato l'impegno del "Carlo Castellani" per problemi fisici, sono ritornati arruolabili e già ieri hanno lavorato con il gruppo.

E' presto per abbozzare un possibile undici di partenza con cui la Lazio potrebbe affrontare l'Udinese, ma il tecnico biancoceleste sembra intenzionato a confermare il collaudato 4-3-3 a trazione anteriore. Gli unici dubbi riguardano il ruolo di terzino destro, con il serbo Basta leggermente favorito su Patric, ed il centrale da affiancare a de Vrij: Hoedt e Wallace in ballottaggio, con il primo in vantaggio. Lucas Biglia è assente per squalifica, e la mediana sarà quindi composta da Parolo, Milinkovic Savic e Lulic, mentre il tridente è il consueto: Felipe Anderson e Keita Balde ai lati di Ciro Immobile.