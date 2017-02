Lazio, Inzaghi verso il derby con pochi dubbi di formazione

Due vittorie per presentarsi con il vento in poppa ad uno dei quattro appuntamenti dell'anno. La Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalle vittorie contro Empoli e Udinese di campionato, arriva al derby contro la Roma con la ferma intenzione di prendersi la rivincita sulla stracittadina persa nel girone d'andata in campionato. L'andata delle semifinali di Coppa è la prima occasione di redenzione per Immobile e compagni, che puntano a giocare la finalissima in casa.

Il tecnico dell'aquila, dopo la conferenza stampa della vigilia, è passato al vaglio delle condizioni fisiche dei suoi protagonisti, nell'intento di iniziare a decidere l'undici da mandare in campo domani sera. Assenti per squalifica Lulic, Patric e Radu, i maggiori dubbi di formazione per Inzaghi riguardano l'utilizzo, o meno, di Marchetti tra i pali. Qualora l'estremo difensore titolare non dovesse recuperare, spazio a Strakosha, con Basta e Lukaku ai lati di De Vrij e di Hoedt, confermato in luogo di Bastos e Walace.

Nessun dubbio invece per quel che riguarda i reparti di centrocampo ed attacco, dove tornerà sicuramente dal primo minuto Milinkovic-Savic al pari di Biglia; l'argentino subentrerà al posto del comunque positivo Murgia, che ha diretto con personalità la mediana biancoceleste contro l'Udinese. Davanti confermatissimo il terzetto composto da Felipe Anderson sulla destra, Keita dalla parte opposta ed Immobile centravanti.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Lukaku; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All: Inzaghi.