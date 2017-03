Lazio - Roma in diretta, LIVE Coppa Italia 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Lazio-Roma, match valido per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Massimiliano Irrati.

QUI LAZIO

I biancocelesti vengono dal successo in campionato sull'Udinese, ultimo risultato utile di una serie lunga 6 partite, iniziata dopo la sconfitta allo Juventus Stadium contro i campioni d'Italia. Buon momento per una squadra che però non riesce a concretizzare completamente la mole di gioco creata.

Il derby rappresenta un trampolino di lancio emozionale per i laziali, che vedono nella Coppa Italia l'unica possibilità di ottenere un trofeo in questa stagione, oltre ovviamente all'importanza della stracittadina, la gara più sentita dell'anno nella Capitale. Bisognerà dare il massimo per vincere.

Immobile esulta dopo il suo gol segnato all'Udinese. | lazialita.com

Squalificati Radu e Lulic, mancherà anche Marchetti, non in perfette condizioni da inizio stagione. Dopo un leggero infortunio Milinkovic-Savic è stato invece recuperato e dovrebbe scendere in campo in un atipico 3-5-2, che verrebbe proposto per la prima volta in un match così importante, in sfavore del solito 4-3-3.

Nel suo schieramento Inzaghi dovrebbe partire da Strakosha fra i pali; davanti a lui agiscono da centrali Wallace, De Vrij (che ha parlato qualche giorno fa) e Hoedt (favorito su Bastos). Esterni Basta e Lukaku, in mediana Parolo, Biglia e Milinkovic-Savic. In avanti, Anderson ruota attorno a Immobile.

Il 3-5-2 di Inzaghi. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI ROMA

I giallorossi hanno passato il turno in Europa League nonostante la sconfitta al ritorno col Villarreal e si sono pesantemente confermati in campionato, battendo per 1-3 l'Inter con una grandissima prestazione, che lancia psicologicamente al meglio la Lupa per questo attesissimo match.

Oramai le rotazioni sono conosciute a tutti e permettono a questa squadra di vantare un secondo posto in Serie A a +5 dal Napoli (ieri sera sconfitto dalla Juventus nell'altra semifinale d'andata), oltre alla ben avviata cavalcata europea di cui abbiamo già detto. Una stagione d'oro!

I calciatori della Roma festeggiano dopo uno dei gol segnati nell'ultimo turno di campionato, contro l'Inter. | minutemediacdn.com

Difficilmente questa sera si vedrà qualcosa di diverso dal normale 3-4-2-1: sarà importante segnare, visto che questa gara è virtualmente in trasferta. Recuperato Emerson Palmieri, assente nell'ultimo duello milanese; out invece Florenzi, alle prese con una nuova rottura del crociato.

Spalletti dovrebbe confermare Alisson fra i pali, come al solito in Coppa Italia. Davanti a lui compongono il trio Manolas, Fazio e Rudiger. Bruno Peres ed Emerson Palmieri come tornanti, mezzali De Rossi e Strootman. In attacco, Nainggolan e Salah supportano l'unica punta, Edin Dzeko.

La risposta di Spalletti, 3-4-2-1. | VAVEL.com via footballuser.com

PRECEDENTI

Ogni derby è a sè, ma i numeri aiutano: in TIM Cup sono soltanto 3 i precedenti: il primo nei quarti del 1998 (vittoria biancoceleste per 4-1); poi la doppia vittoria giallorossa nelle semifinali del 2003. Più recentemente, i romanisti hanno vinto l'ultima stracittadina per 2-0 con reti di Strootman e Nainggolan.

Strootman festeggia la sua rete nell'ultimo derby vinto per 2-0 dalla sua squadra. | tuttosport.com

