Lazio, Inzaghi dopo il derby: "Partita perfetta, i tifosi ci hanno trascinati"

Simone Inzaghi, sport.sky.it

La Lazio batte la Roma nell'andata della semifinale di Coppa Italia, vede più vicino l'atto finale della Coppa e in più sfata il tabù giallorosso dopo che per sette partite i biancocelesti non avevano potuto gioire. Questa volta però è andata in maniera diversa e Simone Inzaghi nel post partita non può che essere soddisfatto per la preziosa vittoria raccolta dalla sua squadra.

Queste le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto una partita perfetta. Non è stato concesso quasi nulla: una parata su tiro deviato di Strakosha. I miei ragazzi sono stati straordinari: hanno messo in campo tutto quello che avevano. Abbiamo vinto meritatamente e ci godiamo la vittoria, anche se c'è la gara di ritorno ora. Sono fiducioso: il 5 aprile ci sarà un'altra grande partita e dobbiamo essere pronti. Bastos e Lukaku avevano giocato poco, ma sapevo di poterci contare. Ai ragazzi ho detto che non potevamo sbagliare l'approccio. Lukaku è un ragazzo che lavora bene. Ha perso due mesi per un infortunio in Nazionale.

Davanti a lui ha due esperti come Radu e Lulic, ma è uno che si fa voler bene. Quando l'ho impiegato non mi ha mai tradito. Tare e Peruzzi si son stretti nell'abbraccio con noi, avrò tempo invece per vedere Lotito. Al di là della squadra ho un grandissimo staff che lavora per me: siamo tutti sulla stessa barca. Io ululati a Rudiger non li ho sentiti, se ci sono stati sono sbagliati. Io però voglio ringraziare i miei tifosi: non c'era un seggiolino libero e ci hanno trascinati. Il loro appoggio è stato molto importante." Insomma gruppo, singoli e tifosi, la Lazio si gode una notte importante, in attesa di riprendere la corsa verso l'Europa in campionato e di andare a caccia della finale dell'Olimpico nel ritorno del derby contro la Roma.