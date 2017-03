Bologna - Lazio in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Un buongiorno a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bologna-Lazio, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Carmine Russo.

Diretta Bologna-Lazio

La felicità dei biancocelesti dopo il pari di Immobile in extremis all'andata. | gazzettaobjects.it

QUI BOLOGNA

E' il momento più complicato della gestione Donadoni per i rossoblù, reduci da 2 punti ottenuti nelle ultime 6 partite. Nell'ultima giornata è arrivato un pari contro il Genoa, anch'esso in crisi; oggi c'è bisogno di scuotersi perchè le umiliazioni sono state troppe per una piazza così importante.

Prima l'1-7 interno ricevuto dal Napoli, poi la sconfitta con doppio vantaggio numerico per oltre mezz'ora contro il Milan: febbraio è fortunatamente finito, adesso si torna in campo e si può terminare diversamente la stagione. La salvezza, comunque, non è ancora in dubbio.

Torosidis (squalificato) e Gastaldello (infortunato) gli unici in lista indisponibili degli emiliani. In conferenza stampa il tecnico ha confermato il recupero di Destro, indisponibile nelle ultime uscite, ma che quando utilizzato di recente aveva offerto un rendimento scadente.

Masina festeggia un suo gol. | ibtimes.com

Donadoni dovrebbe continuare col 4-3-3. In porta c'è Mirante. Come terzini ci sono Mbaye e Masina, al centro Oikonomou ed Helander. In mezzo ballottaggio Taider-Pulgar per il posto al fianco di Viviani e Dzemaili. In avanti la crisi senza fine dovrà essere allontanata dal tridente Verdi-Destro-Krejci.

Live Bologna-Lazio

Il 4-3-3 di Donadoni. | VAVEL.com via footballuser.com

QUI LAZIO

Decisamente messi meglio psicologicamente i biancocelesti, in piena corsa per l'Europa: le vittorie contro Udinese prima e - soprattutto - nel derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia poi hanno portato alle stelle il morale della squadra, chiamata a chiudere bene il ciclo di tre partite in otto giorni.

Milinkovic-Savic esulta per il suo gol nel derby. | eurosport.com

Il capolavoro di Simone Inzaghi, al centro delle attenzioni in settimana, è da allargare a tutta la stagione: l'allenatore ha costruito un organico in grado di interpretare più moduli diversi, anche a partita in corso. E magari adesso la società potrebbe anche coronare il "sogno" dello stadio di proprietà.

L'unico giocatore con dei problemi per i laziali è ancora una volta Marchetti, da inizio stagione alle prese con problemi fisici. La consacrazione per la truppa, però, passa anche dal superamento di queste difficoltà. Con tutte le probabilità lo schieramento tattico di oggi sarà un 3-4-2-1.

In questo modulo, Inzaghi dietro alla punta Immobile dovrebbe scegliere Felipe Anderson e Milinkovic-Savic, con Keita Baldè ancora - dopo l'esclusione nel derby settimanale - in panchina. Sulla mediana troviamo Basta, Parolo, Biglia e Lulic. Davanti a Strakosha, portiere, ci sono invece Wallace, De Vrij e Radu.

Diretta live Bologna-Lazio

La risposta di Inzaghi: 3-4-2-1. | VAVEL.com via footballuser.com

ANDATA E PRECEDENTI

Un girone fa i biancocelesti sprecarono troppe chance e strapparono il pari contro i rossoblù solo in extremis con un rigore di Immobile. Ci furono polemiche per quel penalty, analoghe a quelle più recenti dopo il match contro la Sampdoria: gli arbitri non hanno aiutato il Bologna, sinora...