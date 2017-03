La Lazio ospita il Torino, Inzaghi presenta la sfida in conferenza stampa

Fonte immagine: Città Celeste

Sei vittorie nelle sette gare, con tanto di attestato di stima di Sinisa Mihajlovic: "La Lazio è la squadra più in forma del campionato", ha affermato l'allenatore del Torino, che domani sarà ospite dei biancocelesti all'Olimpico, nel monday night. Simone Inzaghi, dal canto suo, ringrazia l'amico e collega, ma non abbassa la testa e pensa ai suoi, come afferma in conferenza stampa: "Siamo in un bel momento, abbiamo ottenuto risultati importanti, però dovremo confermarci".

"Conosco Sinisa - aggiunge poi riguardo il collega - è un amico e un bravissimo tecnico. Le sue squadre sono sempre organizzate. Il Torino è una squadra ben costruita e ha il capocannoniere del campionato".

Un occhio di riguardo la Lazio dovrà mantenerlo per Belotti, capocannoniere del campionato; il tecnico biancoceleste però si schiera dalla parte del suo attaccante Ciro Immobile. Così risponde ad una domanda su chi preferisca tra i due: "Mi piace tantissimo Belotti, mette tanto in campo, fa reparto e gol, ma non lo cambierei con Immobile. Ciro ci sta dando tanto a livello di reti, e prestazioni. E' un leader, in alcuni momenti della partita, quando abbiamo un momento no, è il primo a incitare i compagni. Ha sempre il sorriso sulle labbra. Lo conoscevo già, per questo lo abbiamo voluto qui".

"Dovremo fare attenzione e fare una partita determinata - continua Inzaghi, confermando la voglia di fare bene - Ho chiesto di giocare come se fosse una finale. Dobbiamo fare la partita giusta, ho fiducia perché ho ho visto bene i calciatori in questi giorni".

Per la gara di domani non ci sarà Federico Marchetti, ancora alle prese con alcuni problemi fisici che non gli hanno permesso di recuperare. Non sarà nemmeno convocato. La Lazio ha però trovato una certezza, ovvero Strakosha: "Sapevo che Thomas ci avrebbe dato tanto, ogni giorno che passa si vede sempre di più. Ha aspettato il suo turno, sono 4-5 partite che gioca con continuità".

