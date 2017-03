Serie A, il posticipo - Le formazioni ufficiali di Lazio - Torino

Riflettori puntati sullo stadio Olimpico di Roma, dove tra poco più di un'ora andrà in scena l'ultimo atto della ventottesima giornata del campionato di Calcio di Serie A. La Lazio di Simone Inzaghi vuole rispondere al 7-1 dell'Inter e provare la rimonta ai danni dei neroazzurri, testando le proprie velleità di Europa, intesa come Champions ma non solo, contro l'ostico Torino di Sinisa Mihajlovic, privo di pressioni di risultato. I granata sono tornati alla vittoria, contro il Palermo, sfruttando la vena di Belotti, autore della tripletta decisiva; di contro, i biancocelesti, viaggiano con il vento in poppa e, dopo aver collezionato quattro vittorie di fila tra campionato e coppa Italia, vanno a caccia della cinquina.

Le scelte dei due allenatori sono state ufficializzate in questi minuti, andiamo a scoprirle assieme.

Simone Inzaghi conferma il solito 4-3-3 con Ciro Immobile di punta, Lulic e Felipe Anderson ai suoi lati. Biglia regista davanti alla difesa, con Parolo e Milinkovic-Savic mezzeali - quest'ultimo con compiti di maggiore inserimento rispetto al compagno di squadra - mentre Basta e Radu saranno i due terzini che spalleggeranno l'oramai consolidata coppia difensiva composta da Hoedt e De Vrij. In porta Strakosha.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia; Felipe Anderson, Milinkovic, Lulic; Immobile. All: Inzaghi.

Lo spogliatoio della Lazio - Foto Lazio Twitter

Risponde Mihajlovic, con uno schema speculare rispetto a quello dell'avversario. Il serbo prova la carta Iturbe, alla prima da titolare al posto di Iago Falque sulla destra, con Ljajic dalla parte opposta e Belotti centralmente. Confermatissimo Lukic in cabina di regia al posto di uno spento Valdifiori, Benassi e Baselli gli alfieri di mediana. In difesa De Silvestri e Barreca ai fianchi di Rossettini e Moretti, ovviamente davanti ad Hart.

Torino (4-3-3):Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iturbe, Belotti, Ljajic. All: Mihajlovic.