Lazio, problemi in vista per Simone Inzaghi: Cagliari a rischio per Radu, Biglia e De Vrij

Google Plus

Stefan Radu, accompagnato fuori dal campo dai medici biancocelesti. Fonte foto: Getty Images Europe.

Smaltita l'euforia per il preziosissimo successo ottenuto nel monday night con il Torino, per la Lazio di Simone Inzaghi è già tempo di pensare al match di domenica prossima, al Sant'Elia, al cospetto del buon Cagliari allenato da Massimo Rastelli.

Le Aquile hanno portato a termine la loro missione, centrando il quinto successo consecutivo in una serata dai due volti, risolta solo nel finale dalla prodezza di Keita Baldé Diao. Nonostante il netto predominio territoriale, a cui va aggiunto un numero di occasioni ben più corpose rispetto a quelle create dal Torino, Inzaghi è stato costretto a stringere i denti fin quando Keita non si è reso protagonista di un gran destro sul secondo palo.

Alla grande gioia per i tre punti, arrotondati anche dal gol nel tempo di recupero di Felipe Anderson, fa da contrasto la situazione infortunati, che ieri si è arricchita di tre nomi illustri. Nel corso del primo tempo infatti, Stefan Radu è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un colpo ricevuto all'altezza della fascia lombare, sulla schiena.

Stefan Radu dopo l'infortunio alla schiena. Fonte foto: Getty Images Europe.

Sempre nel primo tempo, Biglia ha messo paura all'Olimpico finendo per richiedere l'intervento della barella dopo un colpo subito all'altezza del tendine rotuleo. Un problema che il Capitano biancoceleste aveva già accusato di recente, e che nel secondo tempo lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

All'intervallo infine, Inzaghi è stato costretto a spendere anche il cambio De Vrij, con l'olandese che ha avvertito un forte dolore al solito ginocchio destro.

Nell'immediato post partita, i tre sono stati sottoposti ai primi controlli da parte dello staff sanitario biancoceleste, staff che ha rassicurato sulle condizioni dei tre che però restano in dubbio per la trasferta di Cagliari.

Filtra comunque un certo ottimismo, dato che lo stesso De Vrij ha tranquillizzato tutti su Twitter, e il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Per quanto riguarda il romeno, si tratta di un violento trauma contusivo della regione sacroiliaca. Stefan de Vrij ha invece accusato un riacutizzarsi di un problema che noi già conoscevamo nei giorni scorsi al ginocchio. Valuteremo bene dopo il riposo notturno. Biglia ha riportato un trauma contusivo importante nella regione del tendineo rotuleo, che ha creato un dolore molto forte nel momento in cui si è verificato. Comunque le condizioni sono abbastanza buone”.