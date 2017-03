Lazio, Inzaghi fa i conti con gli acciacchi: ancora differenziato per Biglia e De Vrij, recupera Radu

Simone Inzaghi durante l'allenamento biancoceleste a Formello. Fonte foto: Getty Images Europe.

Continua il lavoro di avvicinamento al match del Sant'Elia per la Lazio di Simone Inzaghi. I capitolini, titolari di un preziosissimo quarto posto in classifica, sono attesi dal Cagliari di Massimo Rastelli nell'ultima domenica prima della sosta concessa alle Nazionali.

Nonostante il periodo più che positivo, impreziosito anche dal successo nell'andata delle semifinali di Tim Cup, Inzaghi deve fare i conti con i tanti infortuni che negli ultimi tempi hanno minato lo spogliatoio delle Aquile. Gli ultimi, in ordine cronologico, hanno riguardato Lucas Biglia, Stefan De Vrij e Stefan Radu, usciti malconci dal match di lunedì con il Torino.

Nell'allenamento pomeridiano svolto quest'oggi a Formello, Inzaghi ha potuto riabbracciare il difensore romeno, a disposizione dopo aver smaltito la forte contusione alla schiena rimediata lunedì. Lavoro differenziato invece, quello svolto da De Vrij, rimasto a lavorare in palestra. Dunque, sembra improbabile che il centrale olandese possa recuperare dalla botta al ginocchio e presentarsi dal primo minuto opposto a Borriello e soci.

Dunque, si va verso una difesa a quattro con Strakosha confermato al posto di Marchetti (anch'esso infortunato e con pochissime chance di recuperare). Gli esterni saranno Basta e appunto Radu, con Wallace e Hoedt a comporre il duo centrale.

Restano aperte delle chance per Lucas Biglia, anch'esso non al meglio ma certamente in miglioramento. Il Capitano biancoceleste ha lavorato in palestra prima di svolgere una leggera ma significativa corsa sul campo. Naturalmente, Inzaghi farà di tutto per averlo a disposizione, ma la sua presenza resta in forte dubbio. Già allertato Alessandro Murgia, pronto a prendere il posto di Biglia nel caso in cui il ginocchio dell'argentino dicesse no. A completare il centrocampo ci saranno Parolo e Lulic (data l'assenza per squalifica di Milinkovic Savic). Davanti invece, verrà confermato Immobile con Anderson e il rientrante Keita ad agire sulle corsie.