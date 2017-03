Lazio, Inzaghi recupera Biglia e De Vrij per la gara contro il Cagliari

Lucas Biglia, laziopolis.it

La Lazio si prepara ad affrontare il Cagliari di Rastelli per continuare a rincorrere quell'Europa diventata obiettivo concreto con il passare delle settimane. Simone Inzaghi aveva alcuni dubbi di utilizzo di alcuni giocatori non al meglio della condizione fisica, ma la seduta di allenamento di ieri a Formello ha sciolto alcuni di questi punti di domanda. Tutti in positivo, per il sollievo dell'allenatore e di tutti i tifosi biancocelesti.

I due nomi tenuti sotto stretta osservazione erano quelli di Lucas Biglia e Stefan De Vrij alle prese con alcuni fastidi. Il regista argentino soffriva di un violento trauma contusivo al tendine rotuleo di un ginocchio, per il difensore invece c'era da fare i conti con un’infiammazione al ginocchio sinistro. La seduta a Formello di ieri, però, ha restituito entrambi i giocatori ad Inzaghi. Biglia ha svolto l'intero allenamento insieme al resto del gruppo, mentre De Vrij all'inizio è rimasto con il preparatore atletico, per poi unirsi ai compagni nel momento in cui sono cominciate le prove tattiche e la parte atletica. Entrambi possono quindi considerarsi recuperati e disposizione per la gara contro il Cagliari di Rastelli. Biglia dovrebbe quasi sicuramente iniziare dal primo minuto, mentre per De Vrij c'è la possibilità che parta dalla panchina, con Wallace ancora in campo come accaduto nella ripresa della gara contro il Torino.

Per il resto Inzaghi può scegliere con tranquillità l'undici da schierare in campo. A parte Marchetti e Milinkovic-Savic, squalificato, tutto il gruppo è a disposizione dell'allenatore biancoceleste. Si va quindi verso una sostanziale conferma della squadra che ha battuto il Torino con Hoedt, Basta e Radu a completare la linea difensiva, Parolo e Lulic a disegnare il centrocampo ai fianchi di Biglia e la conferma del tridente tutto gol e intesa formato da Keita, Immobile e Felipe Anderson. Tutti e tre sono andati a segno nell'ultima gara giocata contro il Torino e se per il centravanti ex Borussia Dortmund ormai non è più una notizia, molto più importante il ritorno alla rete del numero 10 brasiliano. I suoi colpi e le sue giocate potrebbero essere l'arma in più decisiva per Inzaghi e la Lazio in questa parte finale di campionato.