Lazio, Milinkovic-Savic può rinnovare: pronto l'inserimento di una clausola

La Lazio ha tra le mani un gioiello raro dalle grandi prospettive che non vuole certamente farsi scappare. Le aquile biancocelesti stanno assistendo internamente alla consacrazione di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe 1995 che diventerà ben presto prossimo oggetto dei desideri di club blasonati e ricchi. Il club di Lotito, però, vuole tenere il ragazzo nato a Lleida ed è pronto ad offrire sul piatto un cospicuo rinnovo (l'attuale scadenza del contratto coincide con il 30/06/2020).

L'offerta della dirigenza consisterebbe nell'allungamento del contratto sulla base di circa un milione e mezzo a stagione. La novità più importante, però, è quella riguardante la seconda parte: l'inserimento di una clausola rescissoria. Pur sapendo che i termini "clausola" e "blindato" sono agli antipodi nel calcio moderno, la Lazio e il giocatore vogliono evitare un altro caso Keita, rimasto per lungo tempo da separato in casa. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma vero-similmente il prezzo dovrebbe sfiorare i 50 milioni di euro.

Milinkovic-Savic è sul taccuino di molti top club come la Juventus, dopo aver sfoderato ottime performance nella stagione in corso. Sotto l'ala di Simone Inzaghi, il centrocampista sta crescendo sotto il punto di vista della costanza di rendimento. 6 goal e 6 assist per lui tra campionato e Coppa Italia, caratteristiche tipiche del giocatore box-to-box, gran fisico e polmoni d'acciaio e un futuro sempre più nelle sue mani. Soffiato con un colpo di teatro alla Fiorentina due estati fa, la Lazio si frega le mani per il grande colpo messo a segno con l'esborso abbastanza esoso di 9 milioni.