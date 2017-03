Lazio, larga vittoria in amichevole prima di due giorni di riposo. Da valutare Marchetti

La Lazio in campo a Formello, twitter.com

La Lazio di Simone Inzaghi, senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali in giro per il mondo, ha terminato la propria settimana di lavoro a Formello disputando un'amichevole contro una formazione di Prima categoria, il Real Carsoli. Larga vittoria per gli uomini di Inzaghi che hanno chiuso sul 9-0 al termine di due tempi da 30 minuti ciascuno. Una soluzione per tamponare l'assenza di impegni ufficiali, in attesa della ripresa contro il Sassuolo di settimana prossima.

Inzaghi ha potuto apprezzare soprattutto le prestazioni di Felipe Anderson, Lombardo e Luis Alberto. Quest'ultimo in particolare si è segnalato con una tripletta, anche se le possibilità di vederlo in campo in campionato sembrano essere ancora più limitate ora che la Lazio sembra avere trovato un proprio equilibrio e una propria fisionomia. Bene anche il brasiliano e il giovane cresciuto nella Primavera, conosciuto quindi molto bene da Inzaghi che proprio nel settore giovanile biancoceleste ha iniziato la propria avventura da tecnico nel mondo laziale. Per quanto riguarda gli infortunati, l'unico giocatore che andrà valutato in maniera attenta alla ripresa degli allenamenti lunedì è Marchetti. Il portiere è fermo per un problema al menisco che non sembra volerlo lasciare in pace. Strakosha è comunque pronto a sostituirlo, come dimostrato nelle ultime settimane.

A proposito del portiere albanese, il padre ha raccontato come è arrivata la scelta della Lazio rispetto ad altre opzioni: "Alla Lazio sta facendo tutto bene, sono felice e ha fatto la scelta giusta. Prima di andare lì, Thomas stava per andare a Cardiff in Inghilterra, ma abbiamo deciso insieme di scegliere ancora l'Italia, dove il calcio è di altissimo livello e lui ha fatto un lavoro brillante. Quando i giovani crescono molto, tanto meno devono essere i consigli. Gli ho solo detto di stare calmo fino alla fine, perché è molto importante. Non si è fatto influenzato dal fatto che ci sono grandi rivali davanti. L'ho lasciato tranquillo."