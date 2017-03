Lazio: mentre Inzaghi pensa al campo, Tare sonda il mercato

I giocatori della Lazio esultano dopo un goal al Torino | Source: corrieredellosport.it

Due settimane di fuoco, che potrebbero però segnare una stagione intera. Si prevede quattordici giorni intensi, dunque, per la Lazio di Simone Inzaghi, che contro il Sassuolo prima e nel derby poi capirà fin dove potrà spingersi. In caso di vittoria contro i neroverdi, i laziali continueranno a sognare la Champions, mentre con il passaggio del turno in TIM Cup ai ragazzi di Inzaghi si apriranno le porte per la finale del secondo più importante trofeo nazionale.

Mentre la squadra continua ad allenarsi sul campo, la dirigenza bianconceleste non si ferma, con il ds Tare pronto a puntellare la rosa con colpi di prospettiva e non troppo costosi. Nelle ultime ore, il braccio destro ha messo gli occhi su Perin, portiere che potrebbe tranquillamente fare la staffetta con Marchetti, non sempre convincente. L'unico nodo da risolvere è sulle condizioni fisiche del giocatore, alle prese con l'ennesimo grave infortunio della sua carriera. Portandosi avanti, comunque, i laziali hanno proposto l'intero cartellino di Cataldi ad Enrico Preziosi.

Nella zona mediana del campo, inoltre, il nome più caldo è quello di Klaassen, talentuosissimo centrocampista in forza all'Ajax. Essendo l'olandese uno dei punti cardine dei Lancieri, i laziali dovranno ingolosirei tulipani con un'offerta congrua, aggirabile intorno i venti milioni di euro. Nessun problema, comunque, per Lotito, pronto a far cassa vendendo de Vrij, obiettivo dell'Inter e valutato circa quaranta milioni. Il difensore olandese ha mercato in Europa e, oltre ai nerazzurri, in lista per assicurarsene le prestazioni ci sarebbe anche il Chelsea di Antonio Conte.

In attacco, invece, la Lazio ha virato forte su Petagna, in evidenza con l'Atalanta proprio in questa stagione. Senza un degno sostituto di Immobile, i laziali troverebbero proprio nell'ex Milan il profilo ideale per supportare il numero 17, inserendo magari nella trattativa Berisha, fortemente voluto da Gasperini e probabilmente riscattato dagli Orobici in estate. La valutazione di Petagna è di quindici milioni, Lotito ci pensa. Ugualmente concreta, poi, la pista che porterebbe a Max Meyer, attaccante tedesco che molto probabilmente saluterà, a fine stagione, lo Schalke 04.