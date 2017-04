Serie A, si torna in campo: le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio

Serie A, si torna in campo: le formazioni ufficiai di Sassuolo-Lazio

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A. Il primo anticipo della trentesima giornata si gioca al Mapei Stadium, dove il Sassuolo di Eusebio Di Francesco cerca di frenare la rincorsa della Lazio di Simone Inzaghi al terzo posto. La squadra capitolina, reduce dal pareggio di Cagliari, vuole approfittare delle scarse motivazioni della squadra emiliana per tornare a vincere in campionato, provando ad arrivare nel miglior modo possibile al derby di ritorno di Coppa Italia previsto per martedì all'Olimpico. Ad un'ora circa dall'inizio del match, i due tecnici hanno ufficializzato le scelte di formazione, andiamo a scoprirle.

Moduli speculari per le due squadre, con i padroni di casa che affidano le chiavi della regia ad Aquilani, mentre dalla parte opposta ci sarà il solito Biglia davanti alla difesa con Milinkovic-Savic e Parolo ai lati. I padroni di casa si affidano al miglior tridente a disposizione, formato da Berardi e Politano ai lati di Defrel, mentre Inzaghi sceglie ancora Lulic al posto di Ketia, con Immobile al centro e Felipe Anderson a destra. Recupera De Vrij per gli ospiti, mentre Di Francesco ripropone la coppia centrale formata da Cannavaro ed Acerbi.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Dell'Orco; Pellegrini, Aquilani, Missiroli; Berardi, Defrel, Politano. All: Di Francesco.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. All: Inzaghi.