Lazio, prosegue la marcia d'avvicinamento in vista del Napoli

Giornata di vigilia in casa Lazio, quella che precede la sfida contro il Napoli di Maurizio Sarri. C'è in ballo il terzo posto, una gara dalla posta in palio altissima che però sarà affrontata dai biancocelesti con più di un problema di formazione. La notizia positiva per il tecnico Simone Inzaghi è il recupero di Ciro Immobile che sarà in campo, al centro dell'attacco e sarà il terminale offensivo della Lazio, avente il compito di far male alla sua squadra del cuore. I problemi sono tutti concentrati tra difesa e centrocampo. Out De Vrij, al suo posto dovrebbe essere schierato dall'inizio il brasiliano Wallace.

In mediana destano preoccupazioni le condizioni fisiche di Lucas Biglia, il quale ha saltato l'ultimo allenamento, quello di questo pomeriggio, e solo un miracolo, nella rifinitura di domattina, potrebbe consegnarlo ad Inzaghi, ma soltanto per la panchina. Rischia seriamente il forfait. Stessa sorte per il bosniaco Lulic, uscito malconcio dal derby di Coppa Italia e non ancora in condizione ottimale per affrontare al meglio una gara di importanza capitale come quella di domani sera contro il Napoli.

Simone Inzaghi tirerà avanti con la difesa a tre, vista all'opera nel derby. Davanti a Strakosha agiranno Bastos e Radu ai lati di Wallace, con Basta e Lukaku sugli esterni. In mediana vicino a Parolo potrebbe agire il serbo Milinkovic-Savic, qualora Biglia non dovesse recuperare; in questo caso spazio a Felipe Anderson e Keita Balde a supportare Immobile. Se Biglia recupera in extremis, Milinkovic-Savic scalerà sulla trequarti e Keita Balde partirà dalla panchina, potendo ritornare utile, a gara in corso, con la sua velocità ed imprevedibilità.

Questa la probabile formazione: Strakosha, Bastos, Wallace, Radu, Basta, Milinkovic-Savic, Parolo, Lukaku, Felipe Anderson, Keita Balde, Immobile. All. S. Inzaghi;