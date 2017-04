Lazio - De Vrij recuperato, Inzaghi medita il ritorno alla difesa a 4. Attesa per Biglia

Stefan de Vrij (bleacherreport.net)

Dopo giornate difficili nell'infermeria della Lazio, arriva finalmente una buona notizia: Stefan De Vrij sembra aver recuperato la forma ottimale per essere a disposizione di Simone Inzaghi nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Da qui a Sabato pomeriggio ci saranno ancora 48 ore di tempo per accertare le condizioni del difensore, che intanto ha svolto l'ultima seduta di allenamento interamente in gruppo, giocando anche la partitella finale e segnando un gol.

Anche per Lucas Biglia ci sono buone possibilità di ritornare in campo già da Sabato contro i rossoblu: l'argentino ha effettuato una seduta specifica per il recupero dal trauma elongativo all'adduttore rimediato nel derby di Mercoledì scorso, insieme al preparatore atletico Bianchini, e potrebbe essere a disposizione di Inzaghi in cabina di regia contro il Genoa. Nell'ultima seduta di domani, il capitano biancoceleste dovrebbe allenarsi in gruppo per scongiurare ogni dubbio ed essere considerato pienamente schierabile dallo staff tecnico.

Lucas Biglia | laziopolis.it

Le buone notizie che provengono dall'infermeria potrebbero convincere Inzaghi a mettersi nuovamente a 4 in difesa, con De Vrij che affiancherebbe Hoedt al centro della retroguardia, con Basta (favorito su Patric) e Radu che completerebbero il reparto difensivo sulle fasce, in un 4-3-3 che vedrebbe il rientrante Biglia al centro dello schieramento a centrocampo. Nel reparto offensivo però ci sono ancora tanti dubbi per l'allenatore biancoceleste, costretto a far fronte alle condizioni non ottimali di Milinkovic-Savic e Lulic. A centrocampo al posto del serbo potrebbe giocare Murgia, mentre davanti probabile che il tridente di Inzaghi possa vedere titolare Keita, che contro il Napoli ha dato una marcia in più alla Lazio, rischiando quasi di riaprire la partita. Insieme a lui dovrebbe giocare Felipe Anderson, che sembra aver anche lui recuperato, mentre c'è qualche dubbio su Ciro Immobile che si è allenato a parte: nel caso occhio a Luis Alberto o Lombardi.

Lazio (4-3-3): Strakosha / Basta (Patric), De Vrij, Hoedt, Radu / Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic (Murgia) / Felipe Anderson, Immobile, Keita. All: Simone Inzaghi