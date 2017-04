Google Plus

Lazio, Milinkovic-Savic anche nel futuro: rinnovo fino al 2022 | Foto: Il Posticipo

Sergej Milinkovic-Savic-Lazio, un matrimonio che sembra poter durare ancora dopo il rinnovo di contratto ufficializzato nella giornata odierna. Il club biancoceleste ha comunicato l'accordo raggiunto con il giocatore attraverso il proprio sito web. Un prolungamento contrattuale di altri tre anni, con la nuova data di scadenza fissata al 2022. Anche il centrocampista riceve un sostanzioso adeguamento nella cifra percepita con il raddoppio dell'ingaggio (da 750 mila a 1,5 milioni a stagione).

Un rinnovo importante che prosegue la nuova linea societaria voluta da Lotito e Tare. Milinkovic-Savic è il terzo giocatore ad aver allungato il proprio rapporto con il club dopo i due giovani del vivaio Murgia e Lombardi. Il calciatore serbo, arrivato due stagioni fa dal Genk, è cresciuto smisuratamente collezionando ben 67 presenze e segnando 10 reti. Le ultime due reti marcate sono state di vitale importanza per il raggiungimento della finale di TIM Cup contro la Juventus: due goal contro la Roma nelle semifinali per fa scoppiare di gioia il pubblico biancoceleste. Un diamante di rara lucentezza pronto a brillare ancora nell'Olimpico nel prossimo futuro. Offerte monstre in estate permettendo.