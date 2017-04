Lazio-Palermo, Inzaghi chiede strada a Bortoluzzi sulla via Europa

Keita Balde nella gara d'andata, repubblica.it

Lazio-Palermo, tra salvezza ed Europa. Verrebbe facile il titolo per descrivere la sfida che andrà in scena all'Olimpico. Da una parte la Lazio deve continuare la propria rincorsa ad un posto in Europa League, battagliando con Atalanta, Milan e Inter, dall'altra il Palermo, con l'ennesimo allenatore in panchina di questa stagione, deve forse pensare a salvare più la faccia che non ad inseguire un obiettivo come la salvezza miraggio lontano dopo le occasioni fallite nelle ultime settimane. La gara d'andata al Barbera venne decisa da una rete di Milinkovic-Savic.

Qui Palermo - In città la sensazione diffusa fra i tifosi è quella della rassegnazione, nell'attesa che la retrocessione venga sancita anche dalla matematica. La squadra ha mostrato in più di un'occasione nelle ultime settimane di sembrare rassegnata a quello che sembra un destino scritto a sole sei partite dalla fine del campionato. L'ennesimo cambio di allenatore, con l'esonero di Diego Lopez e l'arrivo di Bortoluzzi in panchina, sembra solo un passaggio verso la fine della stagione. Quando si attende anche il passaggio di consegne ufficiale fra Zamparini e Baccaglini. Il futuro proprietario aveva parlato nelle scorse settimane anche di un progetto in caso di retrocessione della squadra. I tifosi aspettano con un misto di ansia e curiosità, mentre Bortoluzzi cerca di mettere in campo la migliore squadra possibile, con magari qualche giovane interessante da poter valutare in vista della prossima stagione.ù

Qui Lazio - Clima molto diverso in casa Lazio. Questa stagione ha riportato i tifosi allo stadio e riavvicinato squadra e pubblico. Finale di Coppa Italia conquistata ed Europa obiettivo concreto in campionato. Il lavoro di Inzaghi è sotto gli occhi di tutti. Adesso però serve completare l'opera, per non rendere inutile tutto quello che è stato fatto fino a questo momento. La vittoria dell'Atalanta contro il Bologna obbliga ancora di più la Lazio a non mollare nulla e ad andare a caccia dei tre punti contro il Palermo. La sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina se possibile aggiunge ulteriori motivazioni perchè un successo metterebbe altri tre punti di distanza dalla squadra di Pioli e in questo momento della stagione ogni punticino perso per strada potrebbe rivelarsi decisivo. In più settimana prossima ci sarà l'ennesimo derby di questa stagione contro la Roma e arrivarci con una vittoria sarebbe l'ideale.

Probabili formazioni

Lazio 3-5-2: Strakosha; Wallace, de Vrij, Hoedt; Felipe Anderson, Parolo, Biglia, Milinkovic, Lulic; Keita, Immobile. All. Inzaghi

Palermo 3-5-2: Fulignati; Goldaniga, Sunjic, Gonzalez; Pezzella, Gazzi, Jajalo, Henrique, Rispoli; Lo Faso; Nestorovski. All. Bortoluzzi