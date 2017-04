Lazio-Palermo, le formazioni ufficiali

Google Plus

Fonte immagine: Twitter @OfficialSSLazio

La Lazio ospita il derelitto Palermo, andando alla caccia di tre punti chiave per allungare sull'Inter (sconfitto ieri a firenze) e consolidare un piazzamento in zona Europea che, vincendo oggi, sarebbe molto vicino. Alla caccia del sigillo, nella trentatreesima giornata di Serie A, mentre i siculi provano a sperare in una salvezza sempre più lontana. Calcio d'inizio ore 15. Di seguito le scelte dei due tecnici.

Lazio

Simone Inzaghi va con il 3-5-2, lanciando Keita titolare al fianco di Immobile, con Lulic e Felipe Anderson sulle corsie. Centrocampo coi tre titolari, in difesa c'è Wallace con gli olandesi De Vrij e Hoedt. In porta Strakosha.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Wallace, De Vrij, Hoedt; F. Anderson, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Keita. All. Inzaghi

Palermo

Diego Bortoluzzi sceglie la difesa a tre con Sunjic, Goldaniga e Gonzalez davanti a Posavec. In mediana niente Bruno Henrique, ma Gazzi e Jajalo, con Rispoli a destra e Morganella a sinistra. Davanti Lo Faso e Sallai a supporto di Nestorovski.

Palermo (3-4-2) - Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Gazzi, Jajalo, Morganella; Lo Faso, Sallai; Nestorovski. All. Bortoluzzi