Lazio, Inzaghi in conferenza: "Il derby è alle spalle, domani voglio una grande reazione"

Simone Inzaghi ha da poco concluso la conferenza stampa in vista del match di domani contro il Vitesse. Andiamo a sentire le sue parole!

La Lazio si è già qualifica al prossimo turno di Europa League, quindi il tecnico potrebbe optare per turnover: "Domani vedremo Crecco e Palombi dall’inizio. Crecco si è messo in luce, ci ha dato una mano facendosi trovare pronto. Quest’anno ho voluto tenerlo nel gruppo, è di grandissima disponibilità, nonostante l’esclusione dalla lista. Lo conosco, so che domani ci servirà".

Ma la squadra di Inzaghi viene dalla sconfitta contro la Roma: "Abbiamo preso atto della sconfitta: niente alibi. C’è delusione, ma deve servirci per crescere nelle prossime partite. Dobbiamo reagire come fatto contro il Napoli. Dobbiamo mettere la partita alle spalle e ripartire. Domani dovremo essere squadra e fare partita. Chi ha giocato meno, giocherà. Ho sempre cambiato, ho avuto risposte da tutti e comunque dobbiamo fare bene ugualmente. Abbiamo preso atto della sconfitta: niente alibi. C’è delusione, ma deve servirci per crescere nelle prossime partite. Dobbiamo reagire come fatto contro il Napoli. Dobbiamo mettere la partita alle spalle e ripartire. Domani dovremo essere squadra e fare partita. Chi ha giocato meno, giocherà. Ho sempre cambiato, ho avuto risposte da tutti e comunque dobbiamo fare bene ugualmente".

In chiusura due domande sui singoli, Lukaku: "Lukaku è stato frenato da diversi problemi fisici. Nella precedente pausa per le Nazionali era tornato con uno stiramento ed ha perso venti giorni di allenamento. È un giocatore importante per noi, è stato prezioso in tante partite. Spero che non abbia più problemi per potersi allenare bene. La scorsa settimana aveva giocato solo cinque minuti in due partite con il Belgio, senza allenarsi troppo; era tornato per ultimo insieme a Milinkovic. Quando l’ho avuto a disposizione, se non da titolare, ha sempre rappresentato un’importante arma che mi tengo a partita in corso perché ha grande qualità" e Palombi: "Palombi punto molto, si sta allenando nel migliore dei modi: domani avrà la sua occasione in Europa".

[sslazio.it]