Lazio, Inzaghi in conferenza: "Domani dovremmo essere attenti e giocare con determinazione"

Simone Inzaghi ha da poco concluso la conferenza stampa in vista del match di domani contro la Fiorentina.

Il tecnico della Lazio ha proprio iniziato parlando degli avversari di domani allenati da Stefano Pioli: "Domani affrontiamo un avversario scomodo. Ha ottimi giocatori e un grande allenatore che prepara bene i match. Da Pioli ho imparato molto, eravamo fianco a fianco. Le sue squadre giocano sempre bene ed è una persona per bene. Ho un ottimo ricordo. Dovremo stare attenti e ripartire dopo il derby giocando con grande determinazione.La Fiorentina la conosciamo bene, dovremo correre molto, essere umili e giocare di squadra".

Inzaghi ha trovato il tempo di parlare anche della sconfitta contro la Roma di sabato scorso: "Giovedì ho avuto le risposte che volevo, i giovani ci possono aiutare nel percorso. Domani sarà una partita insidiosa ma dobbiamo ripartire. Veniamo da una grande delusione, ci siamo già passati la scorsa stagione ma ripartiremo più forti di prima".

La corsa Champions League da qui a Natale, o no?: "Abbiamo una partita da recuperare e siamo in piena corsa. Stiamo in alto insieme alle più forti e non siamo lì per caso. Vogliamo rimanerci per tanto tempo". Infine ha rassicurato sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori: "Immobile non ha giocato giovedì e si è allenato bene. Domani ci sarà al 100%. Per Nani aspettiamo domani. Wallace e Caicedo invece non sono ancora totalmente pronti, ma aspetto la rifinitura. L’impiego dei giovani è importante, quando i ragazzi meritano non mi faccio problemi. Pedro Neto è molto giovane ma sta lavorando bene. Sta imparando la lingua piano piano ma è un ragazzo di grande qualità. Sarà convocato e con l’assenza di Felipe e Nani potrà essere impiegato, vedremo. Gli infortuni muscolari? Giocando anche in Europa ci può stare, l’anno scorso non era così, è normale."

[sslazio.it]